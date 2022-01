Mitten im Ukraine-Konflikt : Kiew kappt Stromverbindung mit Russland

ami. Wien ·Während Russland mit militärischen Drohungen die Westbindung der Ukraine unterbinden will, unternimmt Kiew neue Schritte zur Loslösung vom früheren sowjetischen Imperium. Diesmal in der Energiepolitik. Die Ukraine will die Verbindungen zum russischen Stromnetz kappen und an das europäische Netz andocken. Das soll 2023 passieren. Doch nun steht ein entscheidender Test an.

Im Februar werde die Ukraine ihr Stromnetz mehrere Tage lang vom russischen abkoppeln, sagt der Vorstandsvorsitzende des Netzbetreibers Ukrenergo, Wolodymyr Kudritskyi. Mitten im Winter völlig auf sich allein gestellt, will man zeigen, dass die Atom-, Kohle- und Gaskraftwerke die sichere Versorgung der 40 Millionen Einwohner mit Strom und Wärme garantieren. Kudritskyi zeigt sich im F.A.Z.-Gespräch zuversichtlich: „Wir werden unsere Ziele erreichen.“