F.A.Z. Exklusiv : Den grünen Sammelstellen für Batterien droht das Aus

Ob für Fernbedienung und Taschenlampe im Haushalt – Batterien sind aus dem Alltag nicht wegzudenken. Damit einhergehende Entsorgungsfragen wurden mit der Batterieverordnung vor 20 Jahren erstmals gesetzlich geregelt. Mit Erfolg: Mehr als 45 Prozent, also knapp die Hälfte der jährlich in den Umlauf gebrachten Batterien werden mittlerweile zurückgenommen. Dazu verpflichtet sind „Inverkehrbringer“ aller Art, also Kiosk, Baumarkt und Großhändler. Konsumenten können ihre Batterien dort kostenlos abgeben. Schon vom kommenden Jahr an soll die Sammelquote in der ganzen EU auf 65 Prozent steigen.

Niklas Záboji Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Doch obwohl der Markt für die Rücknahme von Gerätealtbatterien aus den Haushalten – schwere Autobatterien und dergleichen also ausgenommen – vergleichsweise winzig ist und es nur um einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag geht, tobt hinter den Kulissen ein erbitterter Streit. Hauptbeteiligte ist die mit der Batterieverordnung ins Leben gerufene Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien (GRS). Sie arbeitet gemeinwohlorientiert, ist bekannt für ihre grünen Sammelboxen und entsorgt die Batterien ansonsten eher unscheinbar in Recyclinganlagen.