Lockerung der Restriktionen : New York erwacht zum Leben

Der erste Kinobesuch nach mehr als einem Jahr fühlte sich für Susan Olupitan fast surreal an. Durch die Türen des „Angelika“-Kinos im New Yorker Greenwich Village zu gehen und festzustellen, dass es wirklich geöffnet ist. Menschen in der Lobby zu sehen, auch wenn es weniger als ein Dutzend sind. Und dann mit ihrem Mann Clayton Broomes, der ein paar Stunden vorher seine erste Corona-Impfung bekommen hatte, im Kinosessel zu sitzen und den Film „Minari“ anzusehen.

Für das Paar, das vor der Corona-Krise oft zweimal in der Woche ins Kino ging, war es ein Stück alter Normalität. „Ich war aufgeregt wie ein Kind“, sagt Olupitan. Und sie erinnerte sich daran, wie traurig es sie gemacht hatte, als sie ein paar Monate vorher in der Nähe des Times Square an Kinos vorbeilief, in deren Fenstern Schilder mit Aufschriften wie „Vorübergehend geschlossen“ hingen. Am Ende der Vorstellung im „Angelika“ plauderte sie mit der blendend aufgelegten Mitarbeiterin hinter dem Verkaufstresen und bekam von ihr aufgetragen: „Sagt es euren Freunden weiter, dass wir offen haben.“

Das ist jetzt ein paar Wochen her. Und seither gab es oft Momente, in denen Olupitan sich dachte: „Es fühlt sich wieder an wie das alte New York.“ Zum Beispiel als sie an einem Freitagnachmittag an einem Restaurant vorbeiging, in dem innen und außen jeder Tisch besetzt war. Oder als sie ihren Sohn von der Schule abholte und der Spielplatz nebenan voller Menschen war, darunter einige Mütter, die sie seit Beginn der Pandemie nicht gesehen hatte. Sie macht nun selbst mehr und mehr Dinge, die lange nicht möglich waren oder auf die sie warten wollte, bis sie geimpft ist. Kürzlich war sie zur Mani- und Pediküre im Nagelstudio.

Öffnung durch Impffortschritt

Gut ein Jahr nachdem das Virus in New York zu wüten begann und die Acht-Millionen-Einwohner-Metropole in den Lockdown versetzte, macht sich Aufbruchstimmung breit. New Yorker können sich in diesen Tagen über immer neue Comebacks freuen. Restaurants sind offen und haben ihre Kapazität schrittweise erhöht, mittlerweile auf 50 Prozent. Vor sechs Wochen machten Kinos auf, vor zwei Wochen Theater und Konzertsäle. Im Yankee Stadium wird wieder Baseball vor Publikum gespielt. Gerade nahm auch der Vergnügungspark in Coney Island, der im vergangenen Jahr pandemiebedingt verwaist war, den Betrieb wieder auf. Um den Anlass zu feiern, fuhr Bürgermeister Bill de Blasio ganz vorne im berühmten „Cyclone“, der fast 100 Jahre alten Achterbahn.

Der Öffnungsreigen spielt sich parallel zum rasanten Fortschritt bei den Corona-Impfungen ab, den es in New York wie auch anderswo in Amerika gibt. Seit mehr als einer Woche kann sich hier jeder Erwachsene impfen lassen. Die Stadt scheint sogar schon einen Punkt erreicht zu haben, an dem das Angebot größer ist als die Nachfrage. In U-Bahn-Stationen sind neuerdings Menschen postiert, die Impftermine anbieten und nebenher Gratismasken verteilen. Die Infektionszahlen sind zuletzt gesunken. New York bekommt außerdem eine stattliche Tranche aus dem kürzlich verabschiedeten Corona-Hilfspaket der amerikanischen Regierung.