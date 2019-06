Soziale Gerechtigkeit : So ungerecht ist die SPD

Wenn Andrea Nahles Pech hat, wählt die SPD bald wieder einen neuen Parteivorsitzenden – es wäre der siebte seit dem Machtverlust 2005. Das ist bemerkenswert. Natürlich ist es eine Schmach, dass die Sozialdemokraten bei der Europawahl nur noch drittstärkste Partei waren und in den jüngsten Umfragen nur knapp vor der AfD liegen. Aber niemand kann mehr ernsthaft annehmen, dass das an den Vorsitzenden läge. Es gibt eine strukturelle Erklärung und eine, die mit dem Programm zu tun hat.

Die strukturelle Erklärung ist einfach: Die zentrale Konfliktlinie im Parteiensystem verschiebt sich. Es geht nicht mehr darum, wer wirtschaftlich rechts oder links steht, sondern um Weltoffenheit oder Zugeknöpftheit. Die einen wollen die Erderwärmung begrenzen, die anderen die Migration. Grüne und AfD sind die Pole dieses Parteiensystems, dazwischen mühen sich die Volksparteien ab, die sowieso schon immer unter großen Koalitionen gelitten haben. Die SPD hat mit diesem Trend ein besonders Problem, denn sie vereint traditionell die Fans von Willy Brandt, also intellektuelle Großstadtbewohner, mit den Fans von Helmut Schmidt, der klassischen Arbeiterschaft – diese beiden Pole streben jetzt auseinander.

Ist die SPD sozial gerecht?

Es gibt aber noch eine andere Erklärung, und die hat mit dem Programm der SPD zu tun. Immerhin gilt „soziale Sicherheit“ den Deutschen noch immer als zweitwichtigstes Thema, wie Infratest Dimap ermittelt hat. Aber nie hatte die SPD in dieser Frage so wenig Vertrauen bei den Bürgern.

Dabei hat die Partei in den vergangenen Jahren einiges unternommen: Sie hat den Mindestlohn durchgesetzt, zwei Mietpreisbremsen eingeführt und sogar ein „Gesetz gegen Leiharbeit und Werkverträge“ gemacht. Pünktlich zur Wahl schaffte es SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil noch, seinen Vorschlag für eine Grundrente auszuarbeiten. Sie soll gegen Altersarmut helfen. Gerade dieser Entwurf wirft allerdings die Frage auf, ob die SPD ihre sozialen Wohltaten an den Wählern vorbei verteilt.

Was ist soziale Gerechtigkeit für die Deutschen?

Die Idee von Gerechtigkeit knüpft sich für die Deutschen an zwei Vorstellungen. Einerseits an das Leistungsprinzip: Wer viel arbeitet, soll viel verdienen. Andererseits an das Bedarfsprinzip: Wer zu wenig Geld hat, soll etwas dazubekommen. Die Grundrente verstößt gegen beide Prinzipien gleichzeitig. Erstens gibt es höhere Renten für Leute, die kaum Beiträge gezahlt haben; deshalb steht jetzt sogar in Zweifel, ob die Grundrente verfassungsgemäß ist. Andererseits gibt es das Geld auch, wenn man es gar nicht braucht. Inbegriff der Ungerechtigkeit ist die Millionärsgattin, die in Teilzeit gearbeitet hat und jetzt ihre Rente aufgestockt bekommt.

Damit kann die SPD nicht mal bei den zahlreichen wählenden Rentnern gewinnen. Altersarmut ist heute noch kein großes Problem. Derzeit geht es den meisten Ruheständlern gut: Sie können pro Haushalt und Monat im Durchschnitt mehr als 3600 Euro ausgeben. Die große Altersarmut kommt erst in den nächsten Jahrzehnten auf Deutschland zu. Die eigentlichen Profiteure der Grundrente wissen heute noch gar nicht, dass sie dazugehören werden.

Ständig hören die Leute, dass Armut und Ungleichheit wüchsen. Das trifft aber nicht den Alltag der Wähler. Tatsächlich ist die Ungleichheit vor allem zwischen 1999 und 2005 gestiegen. Danach griffen zum Beispiel Gerhard Schröders Agenda-Reformen. Vielen Deutschen ging es besser. Deutschland konnte sogar Millionen von Migranten aufnehmen, die als neue Arme in die Statistik eingehen. Das überdeckt, dass es den einzelnen Deutschen seit Jahren immer besser geht und ihre Löhne schneller steigen als die Preise, auch für Geringverdiener.

Die Deutschen brauchen also eine andere Sozialpolitik, als sie die SPD praktiziert. Sie brauchen eine Wohnungspolitik, die neuen Wohnraum schafft und so – anders als die Mietpreisbremse – die Mieten tatsächlich drücken kann. Sie brauchen eine gute Bildungs- und Integrationspolitik, die Kindern mit Migrationshintergrund Aufstiegschancen eröffnet. Und sie brauchen eine Wirtschaftspolitik, die Arbeitsplätze für die nächsten Jahre sichert. Aus alldem ergibt sich eine Sozialpolitik, mit der die SPD mehr Stimmen gewinnen kann als mit ihrem Programm von heute.