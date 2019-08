Vermögensteuer : Wie die SPD den Reichtum missversteht

Gibt es wirklich zu viele Reiche in Deutschland? Oder auch nur zu viel Reichtum? Das kann die SPD nicht wirklich glauben. Trotzdem wird sie am Montag ihre Forderung nach einer Vermögensteuer vorstellen. Irgendwie muss man sich ja in dieser großen Koalition einmal mehr profilieren. Doch die SPD erwischt das falsche Ziel. Immerhin hat sich herumgesprochen, dass die Einkommen der Deutschen nicht so furchtbar ungleich verteilt sind. Jetzt geht es um die Vermögen. Hat nicht jüngst sogar der Internationale Währungsfonds betont, wie ungleich die Vermögen der Deutschen verteilt sind? Und dass die deutschen Mittelständler, oft Familien mit großen Konzernen im Privatbesitz, daran eine Mitschuld tragen? Muss man dagegen nicht endlich etwas tun? Die Antwort lautet allerdings nicht einfach „ja“.

Der folgende Satz klingt im ersten Moment paradox, er ist aber wahr: Eine hohe Vermögensungleichheit ist ein Indiz dafür, dass der Wohlfahrtsstaat in einem Land gut ausgebaut ist. Das zeigt ein Blick auf die Wirklichkeit: Eine gleichere Vermögensverteilung als Deutschland hat zum Beispiel die Schweiz, aber auch Kroatien, Estland und Großbritannien, sogar Kenia und Kambodscha. Ungleicher als in Deutschland ist das Vermögen zwar in Amerika verteilt, aber auch in Schweden, in Norwegen und in Dänemark; ausgerechnet in den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten. Was ist da los?

Es ist die seligmachende Wirkung eines funktionierenden sozialen Netzes, speziell wenn es nicht nur das reine Überleben sichert, sondern den kompletten Lebensstandard: So ein soziales Netz entlastet die Bürger. Sie müssen sich weniger Gedanken darum machen, ob ihnen auch in den Krisenfällen des Lebens das Geld reicht. Sie können arbeitslos werden, krank, alt und pflegebedürftig – sie dürfen sich sicher sein, nicht zu verhungern, oft können sie sogar ihren Wohlstand bewahren. Sie müssen sich nicht eine Wohnung kaufen, denn sie können auch als Mieter einigermaßen sicher sein, dass sie nicht aus einer reinen Laune des Vermieters heraus ihr Dach über dem Kopf verlieren.

Derart entlastet, müssen gerade die Geringverdiener von ihrem relativ knappen Einkommen nicht auch noch Geld zurücklegen, um sich eine Immobilie zu kaufen, ein Vermögen für die Altersvorsorge aufzubauen oder ein Polster für Notfälle zu schaffen. Diese Chance nutzen sie und geben viel von ihrem Geld aus, anstatt es zu sparen. Entsprechend klein sind die Vermögen vieler Geringverdiener. Doch das ist gerade kein Zeichen von sozialer Kälte, sondern davon, dass sich auch die Geringverdiener in Deutschland mehr leisten können als anderswo.

Was die Vermögensteuer mit Unternehmen macht

Auf der anderen Seite der Vermögensungleichheit stehen, wie der Internationale Währungsfonds festgestellt hat, nicht zuletzt die Familienunternehmer. Wenn man deren Vermögen umverteilen will, tut man das wahrscheinlich gerechter mit der Erbschaftsteuer als mit der Vermögensteuer. Doch ob die SPD so eine Umverteilung tatsächlich anstreben möchte, ist fraglich.

Dann flösse das Geld aus den Unternehmen ab, sie wären in ihrer Investitionskraft geschwächt. Oder die Familien müssten Anteile verkaufen. Dann würden aus den deutschen Familienunternehmen Konzerne, die ihre Eigentümer am Aktienmarkt und in Investorenfonds suchen müssen. Auch da kann es gute Eigentümer geben, einige davon werden professioneller sein als der durchschnittliche Konzernerbe, aber die SPD hat zu solchen Eigentümern bislang keine große Affinität erkennen lassen.

Es ist ja nicht so, dass die Geldscheine im Fließband auf den großen Haufen der Reichen geschüttet werden, wie es die SPD vergangene Woche noch in einer Karikatur gezeigt hat. Reichtum entsteht, indem verdientes Geld produktiv investiert statt für den Konsum verwendet wird.

Wer die Vermögenssituation in Deutschland tatsächlich verbessern möchte, der muss also nicht die Vermögen besteuern. Sondern dafür sorgen, dass es mehr Vermögen gibt – und es den Gering- und Durchschnittsverdienern erleichtern, selbst ein Vermögen zu bilden. Dazu gibt es verschiedene Wege, die mit besserer Finanzbildung beginnen und mit staatlich erleichterten Aktieninvestments nicht enden. Eine Vermögensteuer aber macht niemanden reicher.