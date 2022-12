Gesellschaftliche Ordnung : Die soziale Marktwirtschaft hat Reformbedarf

Die größte Kraft der Veränderung in der Menschheitsgeschichte ist weder der weitausgreifende gesellschaftliche Entwurf noch mutiges politisches Handeln. Die größte Kraft der Veränderung ist der technische Fortschritt, wie zuletzt der Ökonom Oded Galor in seinem vor gut einem halben Jahr auch in deutscher Sprache erschienenen bravourösen Buch „The Journey of Humanity - Die Reise der Menschheit durch die Jahrtausende“ eindrucksvoll beschrieben hat.

Nichts hat die Geschichte der Menschheit so sehr aus ihrer Jahrtausende währenden eher ruhigen und trägen Bahn geworfen wie die erste Industrielle Revolution, die im späten 18. Jahrhundert in Großbritannien ihren Anfang genommen hat. Es war auch die Zeit, in der Denker der Aufklärung, zum Beispiel in Schottland, liberale Ideen formulierten. Zu nennen wären beispielsweise David Hume und Adam Smith, der in seinem Meisterwerk „The Wealth of Nations“ über eine kritische Auseinandersetzung mit dem Merkantilismus Grundlagen der Marktwirtschaft entwickelte.