Corona-Krise : Die Rückkehr der Langzeitarbeitslosigkeit

In den kommenden Monaten dürfte die Langzeitarbeitslosigkeit weiter kräftig zunehmen, weil dann diejenigen hinzukommen, die im Frühjahr vergangenen Jahres arbeitslos wurden. Massenentlassungen blieben insbesondere dank der Kurzarbeit zwar aus; dennoch ist die Zahl der Arbeitslosen stark nach oben geschnellt und liegt immer noch deutlich höher als vor der Krise. Die Politik sollte nun alles versuchen, um diese Menschen schnell wieder in Arbeit zu bringen – ebenso natürlich wie die Arbeitsagenturen und Jobcenter sowie die Betroffenen selbst. Denn die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen ganz klar: Je länger jemand arbeitslos ist, desto schwerer wird der Weg zurück.

Wie aber kann das gelingen? Ein Hoffnungsschimmer ist, dass diejenigen, die durch die Krise neu in der Statistik auftauchen, sich in einigen Punkten vom bisherigen harten Kern der Langzeitarbeitslosen unterscheiden. Insbesondere waren sie bis zur Pandemie oft gut ins Erwerbsleben integriert. Selbst wenn sie keine Qualifikation mitbringen oder lange nicht in ihrem erlernten Beruf gearbeitet haben, stehen die Chancen für sie besser als für viele andere, die seit Jahren nicht mehr gearbeitet haben.

In den kommenden Monaten wird es zum einen entscheidend auf ihre Bereitschaft ankommen, es wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. Gezielte Anreize können dabei helfen. So sollte die Bundesregierung endlich die Hinzuverdienstregeln für Empfänger von Grundsicherung so anpassen, dass es sich für sie lohnt, (mehr) zu arbeiten und das Hilfesystem wieder zu verlassen.

„Nicht geeignet, große Hoffnung zu machen“

Zum anderen könnten vorübergehende, zielgenaue Zuschüsse für Unternehmen helfen, für mehr Einstellungen zu sorgen – wegen der unsicheren Wirtschaftslage halten sie sich damit gerade sehr zurück. Doch während die Politik über die Kurzarbeit viel getan hat, um bestehende Arbeitsverhältnisse zu erhalten, hat sie nichts unternommen, um neue Stellen zu schaffen. Das rächt sich nun ebenso wie die Tatsache, dass flexible Beschäftigungsformen wie die Zeitarbeit in den vergangenen Jahren immer strenger reguliert wurden. Gerade sie könnten Langzeitarbeitslosen den Weg zurück in Arbeit ebnen.

Darüber hinaus wird die Qualifizierung der Langzeitarbeitslosen nun noch stärker in den Fokus rücken müssen. Grundsätzlich haben die Arbeitsagenturen und Jobcenter dafür schon die passenden Instrumente. Auch müssen sie nicht mehr jeden Arbeitslosen sofort in Arbeit vermitteln – in Einzelfällen sind abschlussorientierte Weiterbildungen und das Nachholen eines Berufsabschlusses möglich, um eine dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu erreichen. Diese Spielräume sollten mit Augenmaß genutzt werden – erfordern aber auch ein Mitmachen der Betroffenen.

Illusionen sollte man sich trotz alledem nicht machen: Mehrere hunderttausend Langzeitarbeitslose mit tendenziell eher geringer Qualifikation lassen sich nicht von jetzt auf gleich in Arbeit bringen. Der Weg wird, ein weiteres Mal, sehr mühsam werden. Detlef Scheele, der Vorstandsvorsitzende für Arbeit, formulierte es am Dienstag so: Entscheidend sei, dass der Arbeitsmarkt wieder anspringe – also dass die Unternehmen wieder mehr Menschen einstellen. Die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt sei hingegen „nicht geeignet, diesen Menschen große Hoffnung zu machen“.