Hohe Einnahmen : Die Rentenkasse ist voll – noch

Mitten in der Krise macht die Rentenversicherung mit einer verblüffend guten Finanzentwicklung auf sich aufmerksam. Das wird aber kaum von Dauer sein.

Corona-Pandemie und Energiepreiskrise haben der Wirtschaft in Deutschland empfindliche Rückschläge versetzt – doch an der gesetzlichen Rentenkasse scheinen sie bisher fast spurlos vorüberzuziehen. Für dieses Jahr erwartet die Deutsche Rentenversicherung inzwischen einen Jahresüberschuss von 2,1 Milliarden Euro, wie deren Bundesvorstandsvorsitzende Anja Piel am Mittwoch berichtete.

Im Frühjahr hatte die Rentenversicherung noch mit einem Defizit von 6,6, Milliarden Euro in diesem Jahr kalkuliert. Zugleich steuert die Finanzreserve der Rentenkasse, die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage, nun auf einen neuen Rekordstand von 41,7 Milliarden Euro zu, wie Piel auf einem Presseseminar in Würzburg vortrug.

Auch die Vorausschau auf die kommenden Jahre hat sich unerwartet kräftig aufgehellt: Mit einer Anhebung des Beitragssatzes für Arbeitnehmer und Arbeitgeber – derzeit 18,6 Prozent des Bruttolohns – wird nach jüngstem Prognosestand erst für 2027 gerechnet. Das ist umso bemerkenswerter, als selbst ältere Vorausberechnungen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie zu dem Ergebnis gekommen waren, dass die Rentenkasse spätestens 2023 oder 2024 leerlaufen und daher einen höheren Beitragssatz benötigen würde.

Die alte, schwarz-rote Regierungskoalition hatte auch vor diesem Hintergrund noch eine gesetzliche Deckelung des Beitragssatzes auf 20 Prozent für den Zeitraum bis 2025 beschlossen. Der neuen Projektion zufolge, die sich auch im noch unveröffentlichten Entwurf des jährlichen Rentenversicherungsberichts des Bundesarbeitsministeriums findet, würde der Beitragssatz 2027 auf 19,3 Prozent steigen und dann 2029 die 20 Prozent erreichen – vorausgesetzt, die Rentenfinanzen würden bis dahin nicht durch neue Gesetzesänderungen belastet.

Arbeitsmarkt läuft besser als erwartet

Hauptgrund für die positiven Daten ist, dass sich der Arbeitsmarkt und die Zahl beitragspflichtiger Arbeitsverhältnisse besser entwickelt haben als erwartet. Soweit Inflation Löhne stärker hochtreibt, spült auch dies über die Beitragszahlungen mehr Geld in die Rentenkasse; beides zusammen dürfte ihr dieses Jahr allein 12,6 Milliarden Euro mehr an Pflichtbeiträgen aus Erwerbstätigkeit einbringen als 2021, ein Anstieg um 5,4 Prozent

An dem sich absehbar weiter beschleunigenden Anstieg der Rentenausgaben hat sich freilich wenig geändert. In diesem Jahr erwartet die Sozialkasse hier einen Anstieg um 4,2 Prozent auf 308 Milliarden Euro. Und mit dem bevorstehenden Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge steigen immer mehr Beitragszahler altersbedingt aus dem Erwerbsleben aus – und werden dann selbst Rente beziehen.

Eine Ursache für die günstigen Projektionsergebnisse ist indes auch, dass die Regierung nun nicht nur kurz- sondern auch langfristig mit mehr Einwanderung rechnet: Die in Langfristprognosen bisher unterstellte Nettozuwanderung von 200.000 Arbeitskräften je Jahr wurde mit der neuen Berechnung auf 250.000 je Jahr erhöht. Da für die Rentenfinanzen im Prinzip jedes Wachstum des Beitragszahlerkreises vorteilhaft ist, trägt auch dies zu den positiven neuen Schätzzahlen bei.

Hinweise auf Rentenerhöhungen

Der Entwurf zum Rentenversicherungsbericht gibt daneben erste Hinweise, wie die nächsten Rentenerhöhungen ausfallen könnten. Zum 1. Juli 2023 ist nach derzeitigem Datenstand wäre eine Anhebung um 3,5 Prozent im Westen und um 4,2 Prozent im Osten zu erwartet. Diese Zahlen waren kürzlich schon aus dem Ministerium gesickert. Da die Daten für die endgültige Berechnung aber wie üblich erst im März vorliegen werden, handelt es sich nur um grobe Richtwerte.

Für den Prognosezeitraum bis 2036 geht der Entwurf von einem Anstieg der gesetzlichen Renten um insgesamt 43 Prozent oder durchschnittlich 2,6 Prozent je Jahr aus. Falls die Löhne mit der Inflation stärker steigen, als es die Langfristannahmen bisher abbilden würde sich auch der Anstieg der Renten beschleunigen. Von unmittelbaren Einflüssen des Preisauftriebs sieht sich die Rentenversicherung indes kaum betroffen.

Neben äußeren Faktoren werden aber auch politische Beschlüsse ihre Finanzentwicklung beeinflussen. Dazu gehört vor allem das Vorhaben der Ampel, für die Kenngröße des Rentenniveaus „dauerhaft“ eine Untergrenze von 48 Prozent festzulegen. Praktisch würde damit der zur Jahrtausendwende eingeführte Demografiefaktor aus der Berechnung der jährlichen Rentenanpassungen gestrichen, die prozentualen Rentenerhöhungen würden beschleunigt. Dem steht der Plan gegenüber, mit einer neuen, staatlich organisierten Aktienrücklage zusätzliche Erträge für die Rentenkasse zu erwirtschaften, um diese von Mitte der 2030er-Jahre an mit zusätzlichen Zuschüssen zu entlasten.

Allerdings passen die Dimensionen beider Projekte bisher nicht richtig zusammen: Für den Kapitalstock sind zunächst 10 Milliarden Euro eingeplant – dessen Erträge dann die Rentenkasse bekommen soll. Das höhere Rentenniveau aber würde um 2030 auch schon zu Mehrausgaben von 10 Milliarden Euro führen – in jedem Jahr.