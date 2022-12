Scherbaums Börse : Die Rendite mit dem Glas Sekt

Die Weihnachtstage und natürlich Silvester sind das wichtige Jahresendgeschäft für Sektkellereien. Die Deutschen sind dem „einen Glas“ Sekt immer gerne zugeneigt – und dieses muss nicht unbedingt aus der französischen Champagne kommen. Auch in Deutschland, genauer gesagt in Rheinland-Pfalz, gibt es adäquaten Schaumwein von einem Unternehmen, das sich in den vergangenen knapp 25 Jahren zu einem der bedeutendsten Schaumwein- und Perlweinhersteller in Europa entwickelt hat: Schloss Wachenheim AG.

In Deutschland gehört die Sektkellerei Schloss Wachenheim mit Rotkäppchen-Mumm und Henkell & Co. zu den Top 3 der Branche. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren die Turbulenzen rund um Covid-19 gemeistert, und das vor dem Hintergrund, dass das Geschäft zu einem großen Teil von der Gastronomie abhängt. Zuletzt machten sich wiederum höhere Kosten bemerkbar.

Preissteigerungen zeigen Wirkung

Außerdem dürfte die Inflation dafür gesorgt haben, dass einige Konsumenten es sich zwei Mal überlegt haben, ob eine weitere Flasche Wein oder Sekt wirklich notwendig ist. Trotzdem gelang es Schloss Wachenheim, seinen Wachstumskurs fortzusetzen – auch weil das Unternehmen höhere Preise durchsetzen konnte.

Die Absatzmenge kletterte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 (Ende September) im Vorjahresvergleich um 7,1 Prozent auf 57,0 Millionen (umgerechnet auf 0,75l Flaschen). Besonders hohe Erlöszuwächse wurden in Frankreich und Ostmitteleuropa verbucht. Preissteigerungen sorgten dafür, dass der Umsatz überproportional zulegen konnte. Das Plus lag bei 13,1 Prozent auf 98,0 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) wurde mit 8,3 Millionen Euro ausgewiesen, nach 6,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Damit wurde ein Anstieg um 22,1 Prozent verzeichnet.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen mit einem bereinigten Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 25 bis 27 Millionen Euro. Auf der Ergebnisseite sollen sich laut Prognose allerdings Belastungen aus der Restrukturierung der Produktionskapazitäten in Frankreich von 4,5 Millionen Euro ergeben. Dabei werden einige Produktionskapazitäten gebündelt und zum Teil nach Deutschland verlagert. Ein Grund für die Neustrukturierung sind sinkende Absatzvolumina in den vergangenen Jahren, so das Unternehmen.

Ein ruhiger Chartverlauf sieht anders aus

Wer schon länger Aktionär bei Schloss Wachenheim ist, schätzt angesichts der Volatilität im langjährigen Kursverlauf der Aktie die Dividende als beruhigenden Faktor. Das Unternehmen ist ein solider Dividendenzahler. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei 3,5 Prozent.

Die Aktie notiert aktuell unter der 200-Tage-Linie und damit im übergeordneten Abwärtstrend. In der Dekaden-Betrachtung kommt ein Aktionär von Schloss Wachenheim dennoch unterm Strich auf eine gute Rendite. Aus 10.000 Euro wurden mehr als 17.000 Euro – inklusive starker Nerven wegen der zeitweisen, teils scharfen Kurseinbrüche.

Als Nebenwert wird Schloss Wachenheim nur von wenigen Analysten gecovert. Einer der davon ist GSC Research, der die Schaumwein-Aktie mit dem Rating „Kaufen“ und einem Kursziel von 20,00 Euro versieht. Für das sehr wichtige laufende Weihnachtsgeschäft geht GSC davon aus, dass Schloss Wachenheim überraschend gut abschneiden sollte. Na dann Prost.