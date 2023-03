Der Technologiekonzern wird in sechs Teile aufgespalten, die künftig separat an der Börse gehandelt werden sollen. Will Peking damit seine Macht erhalten?

Sein Jackett ist einen Tick zu groß, das weiße Hemd, bis oben hin zugeknöpft, ein wenig zu weit für den schmächtigen Körper. Doch was Jack Ma für die Zukunft voraussagt in seiner Wohnung in Hangzhou, passt ge­nau: „Das Internet ist eine Blase. Aber wann platzt sie? Vielleicht steigt bald die Aktie von Alibaba . Seid unbesorgt. Der Traum vom Internet wird nicht platzen.“

Im Februar 1999 war das, ein paar Mo­nate, bevor Ma mit 17 Freunden seinen Onlinemarktplatz gründete. Als der Konzern 15 Jahre später in New York an die Börse ging, sammelte er so viel wie kein anderes Unternehmen in der Geschichte ein: 22 Milliarden Dollar, mehr als die Emissionserlöse von Google, Facebook und Twitter zusammen. Kurz vor Beginn der Pandemie kamen dann in einem Zweitlisting in Hongkong noch mal 13 Milliarden Dollar hinzu.