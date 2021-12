Gesundheitsschutz : Die Private Krankenversicherung fühlt sich voller Kraft

Die Private Krankenversicherung bleibt auch unter der neuen Bundesregierung erhalten, und sie strotzt nach eigener Einschätzung vor Kraft. Einer neuen Untersuchung zufolge hat das System 2019 über direkte, indirekte und induzierte Effekte 41,9 Milliarden Euro zur Bruttowertschöpfung in Deutschland beigetragen, 12,3 Prozent mehr als zwei Jahre zuvor. Gleichzeitig sei die Zahl der dadurch gesicherten Arbeitsplätze um 5,3 Prozent auf fast 743 .000 gestiegen, heißt es in einer noch unveröffentlichten Studie des Forschungsinstituts Wifor für den Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV), die der F.A.Z. vorliegt.

Die SPD und die Grünen wollten ihrem Programm zufolge eigentlich eine Bürgerversicherung einführen, in der die Privatversicherung wenig Platz gehabt hätte. Durch Regierungsbeteiligung der FDP kommt es jetzt nicht zu diesem radikalen Schnitt. Ein Argument der PKV-Befürworter lautet stets, dass sie sich für die Volkswirtschaft an sich lohne, auch für die gesetzlich Versicherten. Die neuen Zahlen sollen belegen, dass die Effekte weit über den Marktanteil der PKV von 10,6 Prozent hinausreichen.

Das Papier beziffert zum einen die sogenannten Mehrumsätze, die im Vergleich zu gesetzlich Versicherten erzielt werden. Sie belaufen sich den Daten nach auf 14,9 Milliarden Euro, womit 325.000 Stellen finanziert würden. Diese Wertschöpfung und die Arbeitsplätze gebe es ohne die PKV nicht, stellt das Wifor fest: „Damit stellen Privatversicherte eine wichtige Finanzierungsquelle für die Ausstattung der Praxen und Krankenhäuser und damit für die medizinische Versorgung insgesamt dar.“

10 Prozent Marktanteil

Separat untersucht wird die Geschäftstätigkeit der PKV-Unternehmen. Direkt, indirekt und induziert erzeugten sie 7,7 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung und sorgten für die Beschäftigung von 88.700 Erwerbstätigen, schreiben die Autoren. Jeder Euro an Wertschöpfung ziehe zusätzlich 1,90 Euro in der Gesamtwirtschaft nach sich. Dieser „Ausstrahlungseffekt“ sei bedeutender als in der Autoindustrie (1,80 Euro) oder in der Informations- und Kommunikationswirtschaft (ein Euro). Die Arbeitsproduktivität erweise sich mit 182.300 Euro je Beschäftigtem ebenfalls viel höher als in den anderen Branchen mit 148.300 und 111.400 Euro.

Die PKV finanziert sich natürlich nicht nur selbst, sondern vor allem das Gesundheitssystem. In diesem Feld hat das Wifor 34,2 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung mit 654.000 Stellen ermittelt. Hier löse jeder bereitgestellte Euro weitere 1,10 Euro an Wertschöpfung aus. Im Kfz-Bau seien es nicht einmal 0,70 Euro. Besonders positiv zu werten sei – im Gegensatz zur Industrie – die starke Inlandswertschöpfung sowie der hohe Anteil an personalintensiven Dienstleistungen.

Ein direkter Vergleich mit der gesetzlichen Krankenversicherung sei nicht möglich, da es zu deren wirtschaftlichem „Fußabdruck“ keine Zahlen gebe, teilt das Wifor mit. Deshalb sei der „Mehrumsatz“ der Leistungserbringer, etwa der Ärzte, als Anhaltspunkt für die Bedeutung der PKV so wichtig.

Summiert man die PKV als Branche mit ihrer Rolle als Finanzier im Gesundheitswesen, dann kommt man auf die genannten 41,9 Milliarden Euro und 743.000 Arbeitsplätze. Das Statistische Bundesamt bezifferte 2019 alle Gesundheitsausgaben auf 411 Milliarden Euro oder knapp 12 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Davon macht die PKV-Wertschöpfung 10,2 Prozent aus, was ziemlich genau ihrem Marktanteil entspricht.