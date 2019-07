Greta Thunberg ist stolz, mit ihrer Bewegung vom Öl-Kartell gefürchtet zu werden: Jedenfalls reagierte sie gelassen darauf, dass die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) die Klimaaktivisten angegriffen hat. Opec-Generalsekretär Mohammad Barkindo hatte in Wien „unwissenschaftliche“ Attacken durch die Klimaaktivisten als die „vielleicht größte Bedrohung für unsere Branche“ bezeichnet. „Das ist das bisher größte Kompliment für uns“, twitterte die sechzehnjährige Schwedin am Donnerstag als Antwort – „Danke!“

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Hinter dem Geplänkel steckt eine durchaus ernsthafte Frage: Was bedeuten die Klimaproteste und eine sich ändernde Klimapolitik für das Ölgeschäft und den Ölpreis? So unwahrscheinlich es schließlich ist, dass die Klimaaktivisten alle Forderungen durchsetzen, so sicher ist es, dass in vielen Ländern über klimapolitische Schritte diskutiert wird, die Auswirkungen auf den Ölverbrauch haben könnten – nicht zuletzt über die Elektroautos.