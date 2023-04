Mit Friedrich Merz zieht die CDU ein Stück in Richtung SPD und Grüne. Hilft es ihr? Hilft es dem Land? In jedem Fall hilft es der FDP.

Wer in der Opposition sitzt, hat viel Zeit, grundsätzlich nachzudenken – weshalb man dort gelandet ist, was man künftig besser machen sollte, wie man die Bürger von sich überzeugen kann, damit die nächste Wahl besser endet. Die Union hat derzeit die ungewollte Chance auf Erneuerung.

Das neue Grundsatzprogramm, das der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz gerade vorbereiten lässt, hat die doppelte Aufgabe, der Partei Richtung zu weisen und die Richtung der Partei den Bürgern aufzuzeigen. Wichtiger Teil des Neuen ist die Steuerpolitik. Daran hängt viel: Wer zahlt künftig weniger? Wer mehr? Was steht dem Staat zur Verfügung, für Investitionen, für soziale Leistungen, für seine ureigenen Aufgaben wie innere und äußere Sicherheit?

Was die CDU-Fachkommission Wohlstand zu Steuern aufgeschrieben hat, ist bemerkenswert. Drei Punkte sind hier zu nennen: Erstens will man den Spitzensteuersatz erhöhen, um die Mittelschicht entlasten zu können. Dafür soll der Restsoli entfallen. Zweitens wird eine revolutionäre Neuregelung für die Erbschaftsteuer mit einem Einheitssatz auf alles für alle vorgeschlagen.

Drittens wird angeregt, Unternehmen zu entlasten. Einbehaltene Gewinne sollen geringer besteuert werden. Die Gewerbesteuer soll durch Zuschläge auf die Einkommensteuer und Körperschaftsteuer ersetzt werden. Die Kommunen, denen dieses Aufkommen bisher zusteht, blieben hier Herr des Verfahrens oder besser gesagt der Zuschlagsätze.

Einst sorgte Merz noch mit dem „Bierdeckel“ für Furore

Auch wenn es sich bisher nur um einen Arbeitsentwurf handelt, darf man davon ausgehen, dass die 13 Mitglieder der Fachkommission die Vorlage am Wochenende billigen werden. Das Ergebnis dürfte Eingang finden in das Grundsatzprogramm, schließlich soll der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz die Stoßrichtung der Vorschläge prinzipiell befürworten.

Das ist eine hübsche Volte, schließlich hatte er vor zwei Jahrzehnten mit seinem Konzept einer Einfachniedrigsteuer („Bierdeckel“) für Furore gesorgt. Damals steckte die CDU ebenfalls in der Opposition. Die FDP propagierte eingängig „einfach, niedrig und gerecht“. Merz plagiierte – und wurde zum Star des Leipziger Parteitags. Bekanntlich wurde Angela Merkel später Kanzlerin, Merz nichts. Er verabschiedete sich kurz darauf aus der Politik – und kehrte erst zurück, als Merkel vor ihrem Abschied stand.

Nicht nur personalpolitisch hat sich die Sache gedreht. Damals warb der Steuerfalke Merz für ein Stufenmodell mit den drei Sätzen 12, 24 und 36 Prozent. Unternehmerische Einkünfte wollte er mit 24 Prozent belasten, mit Gewerbesteuer käme man hier auf 39 Prozent. Um das alles finanzieren zu können, wollte er Ausnahmen streichen. So würde das Steuerrecht einfacher, warb er.

Oben kräftiger zulangen

Zwanzig Jahre später hat Deutschland eine Einkommensteuer, die relativ schnell auf 42 Prozent steigt, für Topverdiener sind es in der Spitze 45 Prozent. Für hohe Einkommen kommt weiterhin der Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent zur Steuerschuld hinzu. Die CDU plant nun, die Mittelschicht zu entlasten – dafür ist sie bereit, oben kräftiger zuzulangen. Das ist vermutlich populär. Aber ob die Rechnung wirtschaftlich aufgeht, ist zweifelhaft. In der Spitze lässt sich niemals einsammeln, was man zur Entlastung der Mitte braucht. Zugleich drohen Kollateralschäden. Wenn nur ein paar Superreiche entdecken, wie schön es sich in der Schweiz oder Österreich leben lässt, fehlt einiges in der Aufkommensrechnung.

Die Familienunternehmer schlagen schon Alarm. Noch mehr als ein höherer Steuersatz in der Einkommensteuer treiben sie die Pläne zur Erbschaftsteuer um. 10 Prozent auf alles – einschließlich Betriebsvermögen –, das träfe sie hart. Bisher können Familienunternehmen diese Steuerlast vermeiden, indem sie den Betrieb weiterführen und den Erhalt der Arbeitsplätze nachweisen. Bei großen Erbschaften und Schenkungen darf dazu der Begünstigte nicht schon reich sein, aber auch da kann man einiges machen, wenn man rechtzeitig gestaltet.

Dass Familienunternehmer hier einen Einheitssatz befürchten, ist verständlich. Die Einkommensteuer zeigt, wie Politik funktioniert. Gleichwohl kann es nicht richtig sein, wenn „normale“ Familien Erbschaftsteuer zahlen, richtig reiche nicht.

Die CDU zieht es unter Merz ein Stück in Richtung SPD und Grüne. Ob es der Union in der nächsten Wahl den Weg zurück ins Kanzleramt bahnt, ist eine Frage, ob diese Strategie dem Land gut täte, eine andere. Nur eines ist sicher. Es hilft der FDP, die in der Ampel leidet: Sie lehnt nunmehr allein jede Steuererhöhung ab.