Stadtflucht : „Das Dorf muss gentrifiziert werden“

Die hohen Preise in den Städten treiben Kreative in die Provinz. Bevölkerungsforscher Reiner Klingholz über die unerwartete Landliebe und wie sie verlassene Dörfer retten kann.

Folgt auf Jahre des Städtebooms nun die Flucht der Städter in die Provinz?

Das kann man nicht behaupten. Was wir aber beobachten, ist eine neue Bewegung in den Metropolen. Sie stammt aus einer digitalen Elite, die mit neuen Ideen überlegt, wie man auf dem Land leben kann. Im Unterschied zu denen, die ihr Häuschen im Grünen suchen, sind das keine Einzelpersonen oder Kleinfamilien, die aufs Land ziehen, sondern Gruppen: Gleichgesinnte, die sich zunächst virtuell zusammenschließen und austauschen. Sie plazieren eine konkrete Idee auf einer Plattform im Internet und fragen, wer mitmachen will. Dabei geht es meistens um Projekte, in denen sowohl gemeinschaftlich gewohnt als auch gearbeitet werden soll.

Sozusagen eine Dating-Plattform für Wohnprojekte?

Genau. Man trifft sich zuerst im Netz und schaut dann bei einem Treffen, ob es auch in der Realität passt. Ein wichtiger nächster Schritt ist dann die Suche nach einer geeigneten Immobilie.

Was sind das für Leute?

Überwiegend Akademiker, die gut qualifiziert sind und häufig digital arbeiten, zum Beispiel als Programmierer oder Berater. Viele haben schon Erfahrungen mit Home Office. Es sind aber auch andere, die sich dann einen neuen Job suchen, der auch auf dem Land gefragt ist, zum Beispiel Ärzte, Pflegekräfte oder Lehrer. Und manche pendeln anfangs noch zu ihrem alten Job in der Stadt, aber meist nur übergangsweise.

Welche Faktoren treiben die Leute aus der Stadt, und was versprechen sie sich vom Landleben?

Es sind vor allem die stark gestiegenen Mieten und die zunehmende Dichte, weshalb sie den Großstädten den Rücken kehren. Auf dem Land suchen sie vor allem Freiraum, den es bis vor wenigen Jahren auch in Berlin oder Leipzig noch gab in alten Hinterhöfen, Fabrikgebäuden oder Lagerhallen. Mit den gestiegenen Preisen sind diese Spielwiesen für Kreative in den Städten aber verschwunden. Auf dem Land gibt es diese großen Immobilien noch, in denen man sich ganz anders austoben kann als in einer engen Stadtwohnung.

Wird das Landleben da nicht auch verklärt? In der Realität sieht es in der Provinz doch meist trostloser aus als in der Werbung für Bauernhofurlaub.

Die meisten Menschen, die wir im Rahmen unserer Studie über „Urbane Dörfer“* getroffen haben, haben ein realistisches Bild. Außerdem schließen sich die Gruppen ja auch unter anderem deswegen zusammen, um gemeinsam ein Stück Lebensgefühl aus der Stadt aufs Land zu exportieren.

Was für Immobilien suchen die urbanen Landbewohner?

Alte Bahnhofsgebäude, leerstehende Fabrikhallen, LPGs. Oft sind es auch die typischen Vierseithöfe, die es in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern gibt. Im Gegensatz zu den Kleinfamilien, die meistens ins Neubaugebiet am Ortsrand ziehen, stehen diese Immobilien oft im Dorfzentrum. Darin besteht auch die große Chance für die Orte, ihre verlassenen Kerne wiederzubeleben.

Und wie nutzen die neuen Dorfbewohner diese Gebäude?

Neben Wohneinheiten und Gemeinschaftsflächen suchen die meisten auch Büros. Daran angehängt sind dann Projektteile, die entstehen, um auch auf dem Land eine urbane Infrastruktur zu haben. Weil der Kindergarten im Brandenburger Dorf wahrscheinlich nicht so ist wie in Berlin-Kreuzberg, gründet man eben selbst einen. Dazu kommen dann noch Co-Working-Angebote, ein Café oder eine Kulturscheune. Diese Angebote ermöglichen im besten Fall auch einen Austausch mit der angestammten Bevölkerung.

Das klingt nach Parallelgesellschaften. Auf der einen Seite die hippen Städter mit ihrem Montessori-Kindergarten und auf der anderen Seite der Dorfkindergarten mit dem verteufelten Plastikspielzeug.

Das kann schon passieren. Die meisten wollen aber nicht als Ufo irgendwo landen, sondern suchen den Anschluss. Diese Projekte sind auf jeden Fall erst mal ein Fremdkörper – allerdings ein notwendiger! Die Städte haben sich in den vergangenen Jahrzehnten stark modernisiert, nicht zuletzt dank milliardenschwerer Stadtumbauprogramme. Sie sind wieder attraktiv geworden. Solche Programme gibt es für die ländlichen Regionen nicht. Deswegen hat es auch oft etwas Angestaubtes, wenn man durch die ländlichen Gebiete fährt. Die Provinz braucht aber auch Frischzellen!

