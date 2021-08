Mit sechzehn Jahren stand Wacker zum ersten Mal in einer Hauptrolle auf der Walenseebühne in Walenstadt im Kanton St. Gallen. Die Kulisse bilden dort rundherum Berge und der smaragdgrüne See. Fast fragt man sich, wie es auch anders hätte sein können: Wacker spielte in der Musicalversion von Johanna Spyris Kinderbuchklassiker die Heidi. „Eine Schweizerin als Heidi, so klischeehaft, wie es nur geht“, scherzt sie. Ihr großer Kindheitstraum, als Musicaldarstellerin zu arbeiten, habe sich mit der Rolle nur noch verfestigt.

Wie sehr sie als Jugendliche an diesem Wunsch festhielt, daran kann sich Wacker noch gut erinnern: „Ich war wahnsinnig ehrgeizig. Ich habe mir schon mit vierzehn, fünfzehn Jahren Pläne mit meinen Zielen für die nächsten zehn Jahre gemacht, weil ich unbedingt meinen Traum verfolgen wollte.“ Am Konservatorium in Zürich legte sie ihre Matura ab. Die damals Neunzehnjährige bewarb sich bei der American Musical and Dramatic Academy in New York und wurde genommen. Der Anfang ihrer Karriere war gemacht.

Rückblickend muss Wacker heute lachen, wenn sie daran denkt, wie sie aus ihrem Kinderzimmer in ein Studentenwohnheim auf einem fremden Kontinent gezogen ist. „Es war mir nicht ganz bewusst, wie groß dieser Schritt sein wird. Natürlich hatte ich das Gefühl, ich bin erwachsen und weiß alles. In dieser Stadt drei Jahre zu leben, das hat mir viel Selbstvertrauen gegeben, mich wahnsinnig inspiriert und beeindruckt.“ Vor allem habe sie aber auch eine gewisse Demut gelernt, weil sich in New York so viele Talente auf einer so kleinen Fläche tummelten.