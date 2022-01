Immobilienskandal : Die Milliarden-Pleite des Jürgen Schneider

Was haben die Mädler-Passage in Leipzig, das Palais Bernheimer am Lenbachplatz in München sowie Les Facettes (bekannt als Zeilgalerie) in der Frankfurter City gemeinsam? Es sind Sanierungs- und Bauprojekte im jungen, wiedervereinten Deutschland der Neunziger Jahre. Kühne Vorhaben, die historische Bausubstanzen erhielten, und – im Fall der Zeilgalerie – ein Ladenkonzept vorwegnahmen, das später in deutschen Innenstädten Schule machen sollte. Ihre Realisierung ist untrennbar mit einem Namen verbunden: Jürgen Schneider, Jahrgang 1934, einst einflussreicher Bauinvestor aus Frankfurt.

Zugleich stehen die Top-Immobilien Pate für einen der größten Wirtschaftsskandale in der Geschichte Deutschlands: Vor 25 Jahren, am 6. Januar 1997, erhebt die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen Schneider Anklage wegen Betrugs, Kreditbetrugs und Bankrotts in besonders schweren Fällen. Die Forderungen von Banken, Geschäftspartnern und Subunternehmern belaufen sich auf 6,7 Milliarden Mark. Es ist der tiefste Absturz eines Hochstaplers, den Deutschland bis dato gesehen hat.