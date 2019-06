Wohnen in Deutschland : Die Mieten-Debatte sollte endlich ehrlich geführt werden!

Wenn man den Wohnungsmarkt aus den Augen linker Stadtpolitiker und Mieteraktivisten betrachtet, scheint die Lage zwar schwierig, die Lösung aber einfach zu sein: Steigen die Mieten so sehr, dass sich immer weniger Menschen das Leben in der Großstadt leisten können, muss man den Preistreibern eben das Handwerk legen.

Entweder, indem man ihnen die Häuser abnimmt und auf ein sozialisiertes Wohnungsglück in der Bewirtschaftung durch die Allgemeinheit hofft. Das fordert eine Initiative, die, von den Berliner Linken unterstützt, die Bestände der großen Wohnungsunternehmen vergesellschaften will und großen Zuspruch in der Bevölkerung findet.

Oder aber man verbietet den Preistreibern ihre Preistreiberei. Dafür plant der Berliner Senat ein Landesgesetz, das die Mieten in der Hauptstadt für fünf Jahre einfrieren und am kommenden Dienstag beschlossen werden soll. Auch die SPD im Bund zeigt Sympathien für einen Mietenstopp.

Nebenwirkungen treffen alle

Dass die renditeorientierten Vermieter deswegen aufheulen und die Aktienkurse der großen Wohnungsgesellschaften abrutschen, sind Kollateralschäden, die man gern in Kauf nimmt. Nicht einkalkuliert hat man offenbar den Schaden, den das Einfrieren der Mieten bei denen anrichten wird, die man eigentlich stärken will, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Die gemeinwohlorientierten Vermieter, also die landeseigenen Wohnungsgesellschaften und die Genossenschaften, bekommen die negativen Auswirkungen des Mietendeckel genannten populistischen Schnellschusses gleichfalls zu spüren – und damit gerade die Mieter, die auf günstigen Wohnraum angewiesen sind.

Auch wenn diese Vermieter kein Gewinninteresse treibt, brauchen sie moderat steigende Mieten, um den Neubau bezahlbarer Wohnungen zu stemmen, den die Stadt zu Recht von ihnen verlangt. Überhaupt nicht zu beziffern ist der politische Preis. Er wird in Form einer großen Ernüchterung der verunsicherten Mieter zu bezahlen sein. Sie wird sich breit machen, wenn sie realisieren, dass dieses Gesetz ihre Lage auf dem Wohnungsmarkt nicht verbessert.

Es ist überhaupt nicht ausgemacht, ob die Landesregierung überhaupt die Kompetenz hat, Mieterhöhungen per Gesetz zu verbieten. Allerdings haben zahlreiche Vermieter die drohende Deckelung zum Anlass genommen, die Mieten noch einmal anzuheben. Wenn es schlecht für die Mieter läuft, wird das Gesetz gekippt, die höhere Miete müssen sie aber zahlen.

Politik hat den Wohnungsbau verschlafen

Die Diskussionen über Enteignungen und Mietendeckel treiben dort einen Keil in die Gesellschaft, wo eigentlich Zusammenhalt gefordert ist, um einer der großen sozialen Fragen unserer Zeit, der nach bezahlbarem Wohnraum, zu begegnen. Gewiss, einige Unternehmen haben durch ihr Fehlverhalten den schlechten Ruf der Immobilienwirtschaft insgesamt mit verschuldet. Aber die Vermieter, die nur ans Gemeinwohl denken, werden den Wohnungsbedarf allein nicht decken können. Dafür braucht es auch privates Kapital.

Doch die politische Willkür, die im Mietendeckel-Gesetz ebenso steckt wie die Unterstellung, dass jeder, der seine Wohnung modernisieren will, ein gieriger Raffzahn ist, verunsichert Großinvestoren und Kleinvermieter gleichermaßen. Ein genereller Mietendeckel gaukelt eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt vor. Aber das Gegenteil ist der Fall, denn die Schlangen werden eher länger, wenn der Preismechanismus ausgehebelt ist.

Anstatt auf Scheinlösungen zu setzen, wäre ein bisschen mehr Ehrlichkeit in der Debatte angebracht. Die Politik hat auf die Reurbanisierung zu spät reagiert. Viel zu lange hing man dem Mantra der Nullerjahre an, dass ein schrumpfendes Deutschland sich eher um Rück- als um Neubau kümmern müsse. Viele Bebauungspläne sind gnadenlos veraltet, Genehmigungsverfahren langwierig.

Ohne Kompromisse geht es nicht

Die Wahrheit ist, dass viele politische Ziele im Konflikt miteinander stehen, zum Beispiel, ob Wohnen vor allem günstig oder klimafreundlich sein soll. Gebäude sind in Deutschland für ein Drittel der Kohlendioxidemissionen verantwortlich.

Jahrelang wurden Eigentümer mit immer neuen Verordnungen dazu angehalten, ihre Gebäude energetisch zu sanieren. Auch das hat die Mieten verteuert. Aber wer das Klima schützen will, muss auch bereit sein, höhere Wohnkosten in Kauf zu nehmen.

Auch das billige Bauen, das nun von vielen verlangt wird und häufig ein Sparen an architektonischer Qualität bedeutet, ist am Ende eine Hypothek für die nächste Generation. Sie muss sich in vierzig Jahren überlegen, was sie mit den Billigbauten anfängt, die den Ansprüchen einer alternden Gesellschaft nicht gerecht werden.

Vor allem muss die Gesellschaft sich aber auch fragen, wie sie mit denen umgehen will, die neu in die Städte ziehen. Mietendeckel und Vergesellschaftung helfen vor allem jenen, die schon da sind.

Wer den linken Schlachtruf von einer „Stadt für alle“ wirklich ernst meint, muss zusammenrücken. Er muss in Kauf nehmen, dass die Schrebergärten, das alte Flugfeld oder auch die Galopprennbahn bebaut werden. Und im Zweifelsfall muss er sogar akzeptieren, dass die neuen Wohnungen seinen Balkon verschatten – ohne eine Bürgerinitiative dagegen zu gründen.