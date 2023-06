Eine Reihe amerikanischer Unternehmen ist zuletzt im Kulturkampf um LGBT-Fragen unter Beschuss gekommen. Besonders die Brauerei Budweiser stand im Zentrum eines scharfen Streits und wurde von einem unerwartet breiten Kundenboykott erfasst. Die zunehmende Häufigkeit und Schwere solcher Konflikte zeigt: Die Auseinandersetzung um den „woken“ Kapitalismus hat sich, zumindest in den USA, deutlich verschärft.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Budweiser hatte für sein alkoholfreies Bier Bud Light den Transgender-Influencer Dylan Mulvaney als Werbefigur engagiert. Das Video des in einer Schaumbadewanne sitzenden, kichernden Mulvaney erregte viel Aufmerksamkeit. Doch dann folgte eine wütende Gegenreaktion, die den Braukonzern kalt erwischte. Tausende Nutzer in den sozialen Medien kündigten an, nie wieder Bud Light zu trinken. Auch große Zeitungen und TV-Sender wie Fox berichteten. Tatsächlich brach der Absatz in den folgenden Wochen um etwa 25 Prozent ein. Budweiser setzte seine Marketingchefin ab.