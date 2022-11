Letzte Generation : Wahrer Klimaschutz geht anders

Aktivisten kleben sich an der Straße fest und gefährden dadurch Menschenleben. Sie bewerfen historisch wertvolle Kunstwerke mit Kartoffelbrei. Da werden sie doch sicher ein lohnendes Ziel haben, oder? Weit gefehlt.

Das Klima wollen sie schützen, sagen sie. Aber dann machen sie genaue Vorgaben, wie das zu tun sei. Und da wird es haarsträubend. Denn die „Letzte Generation“, die für all diese Aktionen verantwortlich ist, hat sich auf exakt zwei Maßnahmen versteift: ein Tempolimit und ein Neun-Euro-Ticket. Das würde „sogar noch mehr CO2 einsparen als ein Tempolimit“, heißt es auf der Website.

Da führen die Aktivisten das Publikum schön an der Nase herum. Denn wer sich mit dem Klimaschutz beschäftigt hat, der weiß schon lange: Alles Mögliche spart mehr CO2-Emissionen als ein Tempolimit, praktisch jede andere Maßnahme ist lohnender. Aber das scheint die „Letzte Generation“ nicht so sehr zu interessieren.

Atomkraftwerke sparen zehn Mal so viele Emissionen

Schon verstanden, schnell muss es gehen. Die Forderungen der „Letzten Generation“ sind nur der erste Schritt, denn ums Klima müssen wir uns sofort kümmern. Der Klimakollaps ist mit Abstand die größte Gefahr, vor der die Menschen jetzt stehen. Selbst die Gefahren von Kernkraftwerken sind kleiner.

Reden wir also darüber: Weil Atomkraftwerke abgeschaltet sind, gehen gerade reihenweise alte Kohlekraftwerke wieder ans Netz. Würde Deutschland sich ein bisschen anstrengen, die bestehenden Atommeiler wieder ans Netz bringen und die anderen nicht im Frühling abschalten – die Ersparnis wäre nicht bloß fünf Millionen Tonnen CO2 im Jahr wie beim Tempolimit, es wären ungefähr 50 Millionen Tonnen. Das Zehnfache also. Natürlich fallen da Brennstäbe an, aber die kann man mit in das Endlager legen, das sowieso gebaut werden muss.

Bahn- und Stromtrassen schneller bauen

Kernkraft ist nicht jedermanns Geschmack, und über den eigenen Schatten zu springen ist schwierig – geschenkt. Wie wäre es dann zum Beispiel mit einer Initiative zur Halbierung des Fleischverbrauchs? Das wären immerhin 20 Millionen Tonnen CO2 im Jahr, das Vierfache des Tempolimits.

Es gibt so vieles zu tun, das mehr bringt als diese zwei dünnen Forderungen. Für die Energiewende braucht Deutschland dringend Stromtrassen, die seit Jahren im Verzug sind. Doch die werden von den Anwohnern blockiert. Dagegen müssten Aktivisten demonstrieren!

Sie könnten auch dafür streiten, dass man in Deutschland schneller bauen darf. Neu geplante Bahntrassen brauchen rund 25 Jahre, bis sie in Betrieb gehen. In der Zwischenzeit werden sie von Planungsverzögerungen, Einsprüchen und Gerichtsverfahren ausgebremst. Das bedeutet: Jede heute projektierte Bahnstrecke wird wohl erst dann fertig sein, wenn Deutschland schon klimaneutral sein soll. Das ist kein haltbarer Zustand und jeden rechtmäßigen Protest wert.

Wer streitet für grünen Wasserstoff aus sonnen- und windreichen Ländern, den wir als Energiespeicher und zum Transport der Energie benötigen? Wer setzt sich für klimafreundliche Innovationen ein, die das Leben vereinfachen, sodass China oder Russland, Indonesien oder Iran das Klima künftig freiwillig schützen? So viel ist sicher: Die Leute, die Kartoffelbrei auf Gemälde werfen, die sind es nicht.

Die „Letzte Generation“ tut so, als würde sie fürs Klima kämpfen. Doch ein echter Kampf fürs Klima sähe anders aus. Tatsächlich geht es um eine Ideologie von Verzicht und einem langweiligeren Leben. Die Aktivisten kleben sich auf den Straßen fest, damit Deutschland – buchstäblich – nicht vorankommt. Sie fordern Staatsgeld für die Bahn und bremsen zugleich diejenigen aus, die das Geld überhaupt erwirtschaften: Diese Leute sollen mehr Zeit auf der Autobahn vertrödeln.

Eines wenigstens trägt die „Letzte Generation“ zu Recht: ihren Namen. Denn mit Tempolimit und Neun-Euro-Ticket wird die Menschheit die Erderwärmung nicht verhindern.