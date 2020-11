Kneipensterben : Der gemeinsame Rausch ist effizient

Es ist eine bleierne Zeit, dieses Corona-Jahr 2020. Social Distancing lautet das Gebot der Stunde, also Sicherheitsabstand halten und unnötige Kontakte vermeiden. Was dem Ganzen auch zum Opfer fällt, ist das gemeinsame Trinken. So naheliegend der Wunsch, sich die Pandemie zusammen erträglich zu trinken, so weit entfernt die Hoffnung auf das nächste Bier mit Freunden und Kollegen. Und dann heißt es auch noch, viele Kneipen dürften die Pandemie nicht überleben.

Sie fragen sich gerade, ja wäre das denn schlimm? Kann man nicht auch anderswo gesellig trinken? Die kurze Antwort darauf lautet: Es wäre fatal, steht doch viel mehr auf dem Spiel als der nächste Suff.

Zugegeben, Kneipen haben nicht den allerbesten Ruf. Ihr Getränkesortiment besteht vornehmlich aus Bier und Spirituosen, zu essen gibt es maximal Bockwurst mit einer Scheibe abgepacktem Brot. In seinem Aufsatz „Kneipen als städtische Soziotope“ von 1991 zählt der Schweizer Soziologe Ueli Gyr die geläufigsten Vorurteile auf: Danach ziehe die Kneipe „insbesondere Angehörige von sozialen Unterschichten oder Subkulturen an, darunter Alkoholiker, Heimatlose, unverheiratete Erwachsene, Vereinsamte, Randseiter und Gestörte.“

Sie sei ein Raum voller „Lärm, Gestank und Schmutz“ mit einem einzigen Ziel, schreibt Gyr: „Existenzängste, Alltagsfrust, Sorgen und Probleme im Schutz der Kneipengesellschaft wirksam und regelmäßig wegzuspülen.“ Besonders gerne problematisiert wird mit Blick auf die Kneipe die Sache mit dem Alkohol: Die allerwenigsten besuchen sie und bleiben nüchtern dabei – und obwohl die meisten Erwachsenen ganz gerne das eine oder andere Gläschen trinken, gilt schnell als Störfall, wer seine Abende am Tresen einer Eckkneipe verbringt.

Bernd Imgrund hat da einen wesentlich freundlicheren Blick. Der Kölner Schriftsteller und Journalist hat mehrere Bücher über die Kneipenkultur in Deutschland verfasst, ist durch das Land gereist, um die regionalen Eigenarten der Kneipe kennenzulernen, hat sich mit ihrer Historie befasst. Sein jüngstes Buch mit dem Titel „Eine kleine Geschichte der Kneipe“ ist gerade erschienen.

Erst das Bier machte das Tier zum Menschen

Folgt man Imgrunds Erzählung, ist die Geschichte der Menschheit im Kern auch eine Geschichte des Trinkens. Im Gilgamesch-Epos erzählten die Sumerer schon im Jahr 3000 vor Christus vom Ur-Menschen Enkidu, der erst durch den Genuss von Alkohol vom ziellos herumstreifenden Tierwesen zum Menschen wurde. „Er weiß nicht, wie man Brot isst, er versteht nicht, Bier zu trinken“, steht dort geschrieben. Als Enkidu jedoch sieben Krüge Bier trank, da frohlockte sein Herz. Er rasierte sich das Fell, salbte sich mit Öl – und ward ein Mensch.

Die Sumerer dürften es auch gewesen sein, die als Erstes richtige Wirtshäuser besuchen konnten, um zu trinken, schreibt Imgrund. Schriftliche Überlieferungen zeigen, dass im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, dem Gebiet des heutigen Iraks, schon vor 4000 Jahren in Bierschenken verschiedenste Bierspezialitäten angeboten wurden (interessanterweise war das Brauhandwerk dort Sache der Frauen). Die Griechen der Antike begeisterten sich später mehr für Wein.