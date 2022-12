Erkältungswelle : Eine Kinderärztin inmitten der Infekte

Röcheln oder rasseln? Pfeifen oder keuchen? Der Winter kommt, und Deutschland hustet. Soraya Seyyedi, 55 Jahre alt und Kinderärztin, kennt diesen Husten in all seinen Erscheinungsformen. Sie kann die Hustentöne der Nation sogar so ausdrucksstark vorführen, dass jeder Zuhörer sofort versteht, was ein Pfeifen im Husten von einem Keuchen abhebt und was ein Rasseln von einem Röcheln.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Das ist keine Kleinigkeit. Schließlich kann sich daran entscheiden, ob ein paar Tage Bettruhe und heißer Tee genügen werden. Oder ob hinter dem Husten doch etwas Schlimmeres steckt, womöglich das tückische RS-Virus, das sich derzeit anschickt, Corona den Rang als meistgefürchteter Erreger abzulaufen. Von Rekordwerten im Infektionsgeschehen spricht das Robert-Koch-Institut, zehn Millionen Kranke. Besonders oft trifft es die Jüngsten.