Retro-Kleinwagen : Die Isetta ist wieder da

Auf den ersten Blick sieht das winzige Auto aus, als sei es direkt aus dem Museum auf die Straße gerollt. Microlino heißt der Zwerg, und sein Vorbild ist unverkennbar die berühmte BMW Isetta aus dem Jahr 1955: kompakt, kugelrund und mit nur einer nach vorne öffnenden Tür. Jetzt will ein Schweizer Hersteller das Isetta-Konzept von damals zurückbringen, als Öko-Kleinstwagen mit batterieelektrischem Antrieb.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Das Minimobil ist so kurz, dass auf einem normalen Parkplatz gleich drei Microlinos quer parken können. Im Innenraum ist Platz für zwei Personen und einen Kofferraum, in den drei Kisten Bier passen. Der Hersteller verspricht eine Spitzengeschwindigkeit von 90 Kilometern in der Stunde und je nach Größe der Batterie eine Reichweite von bis zu 230 Kilometern. An einer Haushaltssteckdose könne das 500 Kilogramm leichte Gefährt binnen vier Stunden vollgeladen werden.

Deutschland wichtigster Markt

„Deutschland ist unser wichtigster Markt“, sagt Merlin Ouboter, 26 Jahre, der den Microlino zusammen mit seinem Bruder und seinem Vater auf die schmalen Rädchen gestellt hat. Von den rund 30.000 Vorbestellungen entfällt nach seinen Angaben fast die Hälfte auf deutsche Interessanten. Gedacht ist der Microlino als schickes und umweltschonendes Auto für den Alltag. Ein ähnliches Kleinfahrzeug hat auch der Autokonzern und Opel-Eigner Stellantis mit dem Citroën Ami im Angebot.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Sieben Jahre lang haben die Ouboters am Microlino getüftelt, jetzt soll bei einem Partnerunternehmen in Turin die Serienfertigung anlaufen. Ziel sei es, Ende Juni zunächst in der Schweiz die ersten Fahrzeuge an Kunden auszuliefern, kündigt Merlin Ouboter an. „In Deutschland wollen wir im vierten Quartal starten.“ Auf der Website wird bislang noch ein Preis von 12.500 Euro genannt, doch werde der Microlino voraussichtlich „etwas teurer“ werden, sagt Ouboter.

Mit unkonventionellen Fortbewegungsmitteln kennt sich seine Familie aus. Sein Vater Wim hat vor einem Vierteljahrhundert mit dem Tretroller Micro maßgeblich zum damaligen Kickboard-Boom beigetragen. Mit dem Microlino soll nun der Einstieg ins Autogeschäft gelingen. Einen zweistelligen Millionenbetrag haben die Ouboters investiert. Bis Jahresende wollen sie trotz Lieferproblemen bei Bauteilen rund 1500 Kleinstwagen fertigen, für 2023 werden 6000 Fahrzeuge angepeilt.

Mehr zum Thema 1/

Ob der Microlino so erfolgreich wird wie sein historisches Vorbild, bleibt erst einmal abzuwarten. Für BMW war die Isetta damals ein Bestseller und für viele Deutsche das erste eigene Motorfahrzeug. Zwischen 1955 und 1962 wurden mehr als 160 000 der als „Motocoupés“ beworbenen Wägelchen gebaut. Doch eigentlich ist die Isetta eine Italienerin: BMW war Mitte der 1950er-Jahre wirtschaftlich schwer angeschlagen und erwarb in der Not eine Produktionslizenz vom italienischen Hersteller Iso Rivolta. Der Erfolg des Minimobils brachte die Wende. Gut möglich, dass es BMW ohne die Isetta heute gar nicht mehr gäbe – und ihren Enkel, den von ihr inspirierten Microlino, wohl auch nicht.