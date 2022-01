Die EZB und die Inflation : Der Preis des Zauderns

Das Leben ist teuer geworden. Um genau zu sein: Die Preise sind im vergangenen Jahr in Deutschland so stark gestiegen wie zuletzt im fernen Jahr 1993, als der Bundeskanzler Helmut Kohl hieß und Rechnungen noch in D-Mark beglichen wurden. 2021 kosteten Güter und Dienstleistungen im Schnitt um 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl klingt moderater, als sie ist. Gemüse beispielsweise war im Dezember satte 10 Prozent teurer als ein Jahr zuvor.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Vor allem aber die Energiepreise sind durch die Decke gegangen, wie Autofahrer an jeder Tankstellen-Anzeigetafel ablesen können. Dieselfahrer zahlen heute für einmal Volltanken fast 60 Prozent mehr als im Herbst 2020. Der Kraftstoff ist in Deutschland aktuell so teuer wie nie zuvor. Noch exorbitanter ist der Anstieg bei den Heizkosten. Haushalte mit Ölheizung im Keller bezahlten nach Kalkulation eines Preisvergleichsportals im Herbst im Schnitt 96 Prozent mehr für die Heizölrechnung als im Vorjahr.