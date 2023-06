„Wir haben die Kurve gekriegt. Nun quietscht es ab und zu, weil die Kurve so scharf ist“, sagte Bundeskanzler Scholz auf dem Tag der Industrie am Montag. Bild: dpa

Wie gut oder schlecht steht Deutschland wirtschaftlich da? Auf der Jahrestagung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) zeigte sich am Montag, wie die Meinungen zu dieser Frage derzeit auseinandergehen. Gastgeber und BDI-Präsident Siegfried Russwurm zeichnete ein düsteres Bild. „Die Enttäuschung der Industrie ist groß“, sagte er als Zwischenbilanz zur Arbeit der Ampelkoalition. Die Wirtschaftsdaten seien „ernüchternd“. „Nullwachstum bei uns und 2,7 Prozent Wirtschaftswachstum global heißt: Deutschland fällt zurück.“

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Ein neues Wirtschaftswunder durch die Transformation hin zur Klimaneutralität sei nicht zu erwarten. „Es wird nur der Kapitalstock ersetzt, und das zu höheren Kosten.“ Unterstützung von der Regierung bekomme die Wirtschaft kaum. Die von der Regierung versprochene „Deutschlandgeschwindigkeit“ habe es nur beim Bau der Flüssiggasterminals gegeben, kritisierte Russwurm, die Bürokratie werde etwa durch das Lieferkettengesetz noch größer. „Der Politik geht es mehr um Wirtschaftsüberwachung als um Wirtschaftsförderung.“

Als gegen halb zwei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Bühne der Verti Music Hall betrat, zeichnete er ein anderes Bild der Lage. „Der Status quo war bei ziemlich vielen – auch Unternehmen – populär“, gab Scholz die Kritik zurück. Von Untätigkeit könne aber keine Rede sein, die Regierung sei vom Reden ins Handeln gekommen. „Deutschlands Transformationsplan steht.“

„Wir haben die Kurve gekriegt“

Durch die großzügigen staatlichen Hilfen sei Deutschland gut durch die Corona- und die Energiekrise gekommen. Wenn es um Investitionen in erneuerbare Energien gehe, sei Deutschland das zweitattraktivste Land weltweit nach den Vereinigten Staaten. Mit der Entscheidung vom Montag werde Deutschland das Land mit dem „modernsten Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Welt“. Es liege nun an allen, etwas daraus zu machen, Ziel sei ein „unbürokratisches Handling“. Scholz zeigte sich zufrieden: „Wir haben die Kurve gekriegt. Nun quietscht es ab und zu, weil die Kurve so scharf ist.“

Indirekt sprach er auch die Vereinbarung mit dem amerikanischen Chiphersteller Intel über knapp 10 Milliarden Euro Fördermittel für dessen geplante Fabrik in Magdeburg an, die am Montag im Kanzleramt unterzeichnet wurde. Der European Chips Act werde die Abhängigkeit Deutschlands und Europas von Chipimporten verringern. „Deutschland wird zu einem der großen Halbleiterproduktionsstandorte weltweit“, so Scholz. Dies sei eine gute Nachricht in einer Zeit, in der so oft kritisiert werde, was alles nicht laufe. „Tatsächlich läuft gerade alles auf Deutschland zu“, sagte Scholz.

Der Kanzler hatte Deutschland im Frühjahr ein neues Wirtschaftswunder durch die Umstellung auf klimafreundliche Technologien vergleichbar dem Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg in Aussicht gestellt – eine Prognose, die der Industrieverband für nicht realistisch hält. Immer wieder ging es am Montag um die Energiepreise in Deutschland. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte kürzlich ein Konzept für einen zeitlich befristeten subventionierten Industriestrompreis vorgelegt. Russwurm reicht das nicht aus.

„Der BDI erwartet nicht nur eine Brückenlösung, sondern eine dauerhafte Versorgung mit Strom zu international wettbewerbsfähigen Preisen.“ Wie dies gelingen soll, sei nicht zu erkennen. Die Herstellungskosten für Strom aus Wind- oder Sonnenkraft seien zwar geringer, durch die Steuern und Netzentgelte bleibe der Preis für die Endabnehmer aber hoch. Vom versprochenen Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur sei wenig zu sehen. „Mit Luftschlössern können wir die Energiewende nicht schaffen.“

„Feuilleton-Debatte über die Viertagewoche“

Finanzminister Christian Lindner (FDP) riet von einem subventionierten Industriestrompreis ab. Die Anreize für Unternehmen, Strom günstig zu beschaffen, würden dadurch gesenkt. Und irgendwer müsse diese Subvention auch zahlen. Der Industriestrompreis wird nach Meinung Lindners durch den Begriff Brückenstrompreis „verklärt“. Er schlug vor, die Stromsteuer zu senken, um die Preise zu senken. Was er dafür im Haushalt einsparen würde, führte er allerdings nicht aus.

Für seine Ankündigung – „Es wird gelingen, Anfang Juli einen Haushalt vorzulegen“, auch werde durch ein „großes Steuerreformpaket“ der Erfüllungsaufwand im Steuerrecht sinken – bekam Lindner Szenenapplaus. Gut kam auch seine Kritik an der Arbeitsmoral im Land an: Deutschland leiste sich gerade eine „Feuilleton-Debatte über die Viertagewoche“. Wohlstand müsse aber erst erwirtschaftet werden, bevor er verteilt werden könne.

Mehr zum Thema 1/