Hitzewelle in Deutschland : Die Hitze wird für viele lebensgefährlich

Energiekrise, Inflation und nun noch die nächste Hitzewelle. Auch in Deutschland führt der Klimawandel zu immer mehr Hitzetagen, die „teilweise eine Bedrohung für uns Menschen und für die Natur darstellen“, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Mittwoch im Interview mit dem Deutschlandfunk. Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) getwittert: „Diese Hitzewelle könnte viele Todesopfer bringen.“ Alle müssten helfen, ältere und kranke Menschen zu schützen. Entscheidend seien ausreichend Flüssigkeit und Kühlung.

Das Statistische Bundesamt präsentiert alarmierende Zahlen. So habe es vergangenen Monat eine auffällig hohe Zahl von Todesfällen im Zusammenhang mit hohen Sommertemperaturen gegeben. „Vom 13. bis 26. Juni lagen die Sterbefälle mit plus 10 Prozent und plus 14 Prozent deutlich über den Vergleichswerten“, teilt das Amt mit.

Es setze sich ein Trend fort, der schon in den Vorjahren zu beobachten gewesen sei. Fast 20.000 Menschen in Deutschland seien in den Jahren 2018 bis 2020 wegen Hitze gestorben, schreiben Forscher des Robert-Koch-Instituts, des Umweltbundesamtes und des Deutschen Wetterdienstes in einem aktuellen Beitrag für das „Deutsche Ärzteblatt“. Erstmals seit Beginn der Untersuchungen im Jahr 1992 registriere man eine Übersterblichkeit aufgrund von Hitze in drei aufeinanderfolgenden Jahren. Ein erhöhtes Sterberisiko haben nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums vor allem ältere und pflegebedürftige Menschen sowie Alleinlebende.

Nicht nur Hitze am Tag ein Problem

Zur Bedrohung wird nicht nur die zunehmende Hitze am Tage. Die Menschen können sich davon auch nicht mehr erholen, weil gleichzeitig die Zahl der sogenannten Tropennächte steigt. „Falls wirklich die Rekordwerte eintreten, die Meteorologen derzeit für die nächste Woche vorhersagen, werden wir mit einer hohen Zahl an hitzebedingten Krankenhausfällen rechnen müssen“, prophezeit der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß. Im Interview mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ forderte er ein Investitionsprogramm zur Anpassung der Klinikgebäude an Hitze. Die Krankenhäuser, deren Personallage ohnehin angespannt sei, müssten sich nicht nur auf dehydrierte Patienten einstellen. Auch der Zustand von Menschen mit Herzrhythmusstörungen oder Magen-Darm-Infekten könne sich durch Hitze verschlimmern.

Hitzevorsorge wird von den Kommunen sehr unterschiedlich, aber insgesamt unzureichend betrieben. Städte wie Köln oder Mannheim seien „schon sehr weit“, heißt es beim Deutschen Städtebund. Köln verweist in einem „Hitzeknigge“ unter anderem auf kostenlose Trinkbrunnen sowie auf öffentliche Einrichtungen wie Museen oder Bibliotheken, deren Besuch Abkühlung verspricht. Soweit beim Städtebund bekannt, haben deutsche Städte aber noch nicht damit begonnen, Räume eigens zum Abkühlen einzurichten, wie das zum Teil im Ausland geschieht. Aus dem Bundesumweltministerium heißt es, kommunale Aktionspläne zum Schutz vor Gesundheitsschäden bei Hitzewellen befänden sich größtenteils noch in der „Entwicklungs- und Etablierungsphase“. Bislang gibt es nach Auskunft eines Ministeriumssprechers keine Kommune, die einen Hitzeaktionsplan umgesetzt hat, der allen Empfehlungen des Ministeriums entspricht.

„Gegenwärtig muss niemand aufs Duschen verzichten“

Mit den steigenden Temperaturen wachsen auch die Sorgen, das Wasser könnte knapp werden. Wegen der Energiekrise wird bereits über Einschränkungen beim Heißduschen im Winter diskutiert. Droht nun wegen Hitze und Dürre auch sommerliches Kaltduschen zum Problem zu werden? Der Wasserverband Strausberg-Erkner in Brandenburg begrenzt das Wasser für neue Privathaushalte auf täglich 105 Liter pro Person. Das reicht nicht mehr, um eine Badewanne zu füllen. Der Hahn wird zwar nicht zugedreht, aber mit der Jahresabrechnung drohen Bußgelder, berichtet der Rundfunk Berlin-Brandenburg.

„Gegenwärtig muss niemand aufs Duschen verzichten“, beruhigt Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). „Die Trinkwasserversorgung ist bei uns gegenwärtig gesichert“, sagte die Ministerin im Radio. Aber jeder müsse sich „vernünftig verhalten“. An Hitzetagen den Garten großflächig zu bewässern sei „definitiv etwas, was man nicht tun sollte“. Um die Versorgung mit Wasser langfristig zu sichern, wird im Umweltministerium an einer nationalen Wasserstrategie gearbeitet. Bis Ende des Jahres werde man so weit sein, kündigte Lemke an.

Ziel der Strategie ist es, die natürlichen Wasserreserven Deutschlands zu sichern, Vorsorge gegen Wasserknappheit zu treffen, Nutzungskonflikten vorzubeugen und den Zustand der Gewässer und der Wasserqualität zu verbessern. Eine generelle Rationierung von Wasser sollte nicht die Lösung sein, sagte ein Ministeriumssprecher. Aber man werde allgemein anerkannte Regeln brauchen, nach denen vor Ort bei akuter Wasserknappheit entschieden werden könne, welche Nutzungen eingeschränkt werden sollen. Die öffentliche Trinkwasserversorgung solle Priorität haben.

Der Wasserverbrauch der privaten Haushalte in Deutschland stagniert mit leichten Schwankungen. Die Industrie konnte ihren Wasserverbrauch in den letzten Jahren kontinuierlich senken. Aber schon heute gibt es in manchen Regionen Engpässe bei der Ansiedlung oder Erweiterung von Unternehmen, weil das Wasser nicht reicht.