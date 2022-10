Klimaproteste in London : Mit Farbattacken gegen neue Ölquellen

Protestaktion der Klimaaktivisten von „Just Stop Oil“ in London Bild: Just Stop Oil via Reuters

Zwei junge Frauen holen Feuerlöscher hervor und beginnen plötzlich, literweise orange Farbe auf ein Haus eines Ferrari-Autohändlers am Berkeley Square zu verspritzen. In wenigen Sekunden sind alle Fensterscheiben und die halbe Fassade vollgespritzt. Dann fangen die Frauen vor dem Eingang zu schreien an. In einem verwackelten Video hört man Fetzen einer Rede: Menschen frören, Menschen hungerten, Menschen stürben, sagen sie. Ihre Forderung: Wegen des Klimawandels müsse die britische Regierung sofort alle Lizenzen für Öl- und Gasförderung in der Nordsee stoppen.

Die Gruppe „Just Stop Oil“ hat Mitte der Woche im Londoner Zentrum mehrfach zugeschlagen. In Mayfair, einem der teuersten Stadtteile, attackierten sie den Ferrari- und Bentley-Händler. Einige hundert Meter weiter blockierte eine Gruppe die Piccadilly-Straße nahe dem Hotel Ritz. Wütende Autofahrer stritten mit den Aktivisten. Schließlich kamen Polizisten. Ein Dutzend Personen wurden nach längeren Diskussionen verhaftet, auch die beiden jungen Frauen vom Autohaus. Ihnen drohen nun Verfahren wegen Sachbeschädigung, den anderen wegen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Aber die Aktivisten haben ihr Ziel erreicht. Ganz Großbritannien spricht mal wieder über sie. Ähnliche Szenen gibt es auch in anderen europäischen Städten. In Berlin errichten selbsternannte Klimaschützer der „Letzten Generation“ seit Wochen immer wieder Blockaden. Viele der Aktionsformen sind aber erstmals in Großbritannien erprobt worden, etwa von den Gruppen „Extinction Rebellion“ und „Insulate Britain“, die durch Straßenblockaden oder Attacken auf Banken viel Publicity erhielten.

Taktik der vielen Nadelstiche

Extinction Rebellion bekam anfangs Geld von einigen vermögenden Personen aus der Londoner City. Der Hedgefondsmanager Chris Hohn, einer der reichsten Männer des Landes, gab 50.000 Pfund und erklärte sich stolz zum „persönlichen Finanzier“ von Extinction Rebellion. Insgesamt sammelte die Gruppe mehr als eine Million Pfund ein. Nach der Blockade der Zeitungsdruckereien der Murdoch-Gruppe („The Sun“, „Times“) wandten sich aber Spender ab, weil sie dies als Eingriff in die Pressefreiheit kritisierten. Auch die marxistischen Ansichten einiger linksradikaler Aktivisten und die Holocaust-Relativierungen von Roger Hallam, eines Gründers von Extinction Rebellion, haben einige abgeschreckt.

Für „Just Stop Oil“ spendete auch ausgerechnet eine Erbin und Enkelin des amerikanischen Öl-Magnaten J. Paul Getty, der einst als reichster Mann der Welt galt. Die 65 Jahre alte Aileen Getty hat dem Climate Emergency Fund (CEF) fast eine Million Dollar gegeben, der das Geld an andere Gruppen verteilt. Inzwischen hat „Just Stop Oil“ dort die Taktik der vielen Nadelstiche perfektioniert und wählt an verschiedenen Orten verschiedene Ziele und Methoden. Vorige Woche bespritzen sie das Luxuskaufhaus Harrods, ebenso ein großer Verkaufsraum von Aston Martin Sportwägen in der Park Lane am Hyde Park.

Auch die Taktik, sich an Gemälde zu kleben, wurde in London in diesem Sommer erprobt. Vor zwei Wochen attackierten Aktivisten ein berühmtes Sonnenblumengemälde von Vincent van Gogh mit einem Tomatensuppe-Wurf. Das Echo in der britischen Presse war ganz überwiegend sehr negativ auf den Akt des kulturellen Vandalismus.

Wütende Reaktionen ernten auch die Straßenblockaden. Dass dabei auch schon Notärzte und Krankenwagen mit Patienten aufgehalten wurden, nehmen die Aktivisten in Kauf. Grant Shapps, der neue Wirtschafts- und Energieminister, drohte den Aktivisten mit Gefängnisstrafen, sollten sie bei Straßenblockaden Menschenleben gefährden. Labourchef Keir Starmer nannte die Aktionen der Gruppe „falsch und arrogant“.

