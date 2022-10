Parteitag der Grünen : Was Habecks Partei zu viel ist, ist für die Wirtschaft zu wenig

Wenn sich die Grünen in ihrer Klimapolitik an einem Ort reiben, ist es der Braunkohle-Tagebau Garzweiler, westlich von Köln. Bild: dpa

Wenn am Freitag der Parteitag der Grünen beginnt, ist Lützerath ganz nah. Nur rund 60 Kilometer Luftlinie liegen zwi­schen dem Kongresszentrum in Bonn und dem Dorf am Rand des Braun­kohletagebaus Garzweiler. Dass Lützerath nun doch noch abgebaggert werden soll, wie es der Energiekonzern RWE und die Bundesregierung angesichts der drohenden Energieengpässe im Winter vereinbart haben, ist für viele Grüne eine Zumutung – eine weitere in diesem Jahr.

Der Bau von Flüssiggasterminals an Deutschlands Küsten, Verhandlungen über Gaslieferungen mit autoritären Regimen wie Qatar, der geplante Streckbetrieb zweier Atomkraftwerke: wäre nicht mit Robert Habeck einer aus ihren eigenen Reihen für all das verantwortlich, die Grünen hätten den Fortbestand der Ampelkoalition wohl schon längst infrage gestellt.