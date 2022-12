Die neue Mehrwegpflicht : Die Jungs mit dem Becher

Es war morgens um acht Uhr am Omnibusbahnhof in Mün­chen, als Florian Pachaly und Fabian Eckert sich das erste Mal trafen. Beste Kaffeezeit. Den beiden jungen Männern schwirrte im Kopf eine Idee umher, die dazu passte. Sie wollten ein deutschlandweites Mehrwegsystem für Kaffeebecher aufbauen. Um Müll zu vermeiden.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Darauf waren sie unabhängig voneinander gekommen. Dass sie sich kennenlernten, war Zufall. Oder Schicksal. Sie hatten beide jeweils der gleichen Person von ihrer Vision erzählt, einer Münchner Umweltaktivistin. Diese hatte ihnen da­raufhin die Kontaktdaten des jeweils an­deren gegeben, damit sich die beiden Männer austauschen konnten. So kam es, dass Florian Pachaly und Fabian Eckert an jenem Tag im Juli 2016 gemeinsam einen Kaffee tranken. Und sich nach kurzer Zeit einigten, die Sache nicht jeder für sich, sondern zu zweit anzupacken.

Pflicht zum Mehrweg-Becher

Seither haben die beiden das erfolgreichste Mehrwegsystem für Kaffeebecher und Schüsseln in Deutschland aufgebaut. Nun bekommt ihr Unternehmen Recup noch mal deutlich mehr Zulauf. Denn ab Anfang Januar gilt hierzulande eine neue Mehrwegpflicht.

Der Gesetzgeber legt darin fest: Cafés und Restaurants müssen ihre Speisen zum Mitnehmen auch in Mehrwegverpackungen anbieten. Der Preis dafür darf, abgesehen vom Pfand, nicht höher sein als jener für Speisen in Einwegverpackungen. Ausnahmen gibt es nur für kleine Lokale wie Imbissbuden.

Die beiden Gründer haben viele Anrufe und E-Mails erhalten, seit diese Neuerung vor etwas mehr als einem Jahr angekündigt wurde. Zu ihren Kunden gehören neben vielen kleinen Lokalen mittlerweile auch große Ketten wie Burger King, der Tankstellenbetreiber Shell und der Möbelhändler Ikea. Zu dem Netzwerk an Partnerbetrieben, das sie in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, dürften demnächst noch einige hinzukommen.

Rund 16 000 Lokale verwenden inzwischen Recup-Becher. Angefangen haben die Gründer in Rosenheim, der Heimat von Florian Pachaly; Fabian Eckert stammt aus Heidelberg. Zusammen zogen sie in Rosenheim von Café zu Café und überzeugten die Wirte davon, ihre Mehrwegbecher zu verwenden. Jeden Abend radelten sie zu den Betrieben, sammelten die Becher ein, wuschen sie und brachten sie wieder zurück. Dafür verlangten sie eine Ge­bühr.

Ein Euro Pfand

Nach ein paar Monaten merkten sie: Auf Dauer und im großen Stil lohnt sich dieses Geschäft nicht. „Wir saßen vor unserer Excel-Tabelle, haben alles durchgerechnet und wollten dann schon fast aufgeben“, sagt Fabian Eckert. Sein Mitgründer ergänzt: „Es hat ja ohnehin jedes Lokal eine Spülmaschine. Niemand brauchte unser Modell wirklich.“

So leicht gaben sich die beiden dann aber doch nicht geschlagen. Sie überlegten sie sich ein neues System: Sie leihen Cafés und Restaurants ihre Kunststoffbecher, die das Logo von Recup tragen. Diese wiederum geben darin an ihre Kunden den Kaffee aus. Die Lokale bezahlen an Recup eine Leihgebühr von einem Euro je Becher. Exakt so viel Pfand zahlt dann auch jeder Kunde für das Leihgeschirr. Bringt dieser seinen Becher zurück, bekommt er es erstattet. Die Cafés und Restaurants waschen die Becher selbst. Nur wenn weniger Becher als geplant gebraucht werden oder einer beschädigt ist, geht etwas an Recup zu­rück und das Pfand wird erstattet.