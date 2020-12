Hanks Welt : Der Brexit ist kein Betriebsunfall

Was geschah am 16. September 1992 in London? Hilft die Information, dass der Tag als „Schwarzer Mittwoch“ in die Geschichte eingegangen ist? Bei mir fiel kein Groschen, als ich zum ersten Mal auf dieses Datum hingewiesen wurde. Ich fürchte, in Deutschland geht das vielen Zeitgenossen so. Dabei gilt dieser Tag für die Briten als „die schwerste Demütigung seit Suez“. Die Suez-Krise 1956/57, dies erinnern wir aus der Serie „The Crown“, ist ein zentrales Datum des Niedergangs des britischen Empires. Aber der „Schwarze Mittwoch“?

An diesem Tag wurde England von der Europäischen Gemeinschaft gezwungen, aus dem Europäischen Wechselkursmechanismus auszuscheiden – was technisch klingt, dem Land aber eine Abwertung seiner Währung und Verluste von rund 3,3 Milliarden Pfund bescherte. Die Zustimmung zur Regierung der Konservativen und zu Premierminister John Mayor schrumpfte von 42 auf 29 Prozent. Die Schuld für diese Demütigung gab man der Deutschen Bundesbank, die nicht bereit war, den Briten mit einer Zinssenkung zu Hilfe zu kommen, und der Bundesregierung, die sich seit der Wiedervereinigung nach Ansicht vieler Briten als verantwortungsloser Hegemon in Europa aufspielte. Der Spekulant George Soros hatte früh den richtigen Riecher und erfolgreich gegen das Pfund gewettet.

Aus der Geschichte des „Schwarzen Mittwochs“ lässt sich einiges lernen. Zunächst, dass Traumata länger im kollektiven Gedächtnis haften bleiben als Siege. Damit könnte es zusammenhängen, dass wir Deutschen große Schwierigkeiten haben, Verständnis für den Austritt der Briten aus der EU aufzubringen. Vorwurfsvoll tönt es bis heute, wie man nur so töricht sein könne, aus falsch verstandenem Nationalstolz auf all die Segnungen der EU zu verzichten. Konsequenterweise stieß die beleidigt-unnachgiebige Position Brüssels bei den Brexit-Verhandlungen bei uns auf große Zustimmung: Nachahmer Großbritanniens seien gewarnt!

Der Schwarze Mittwoch war eine Wende

Der „Schwarze Mittwoch“ war eine Wende; seither haben die Euroskeptiker in England Oberwasser. So lese ich es bei dem Politikwissenschaftler Vernon Bogdanor, einem Professor am King’s College in London. In den Jahren vor 1992 war es der britischen Regierung mühsam gelungen, für den 1972 vollzogenen Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft im Volk Rückhalt zu bekommen. Bogdanors gerade erschienenes Buch „Britannien und Europa in einer unruhigen Welt“ (Yale University Press) empfiehlt sich als Begleitlektüre zum derzeit ablaufenden letzten Akt des Brexit. Für mich ist es eines der besten Europa-Bücher seit langem. Am Ende bringt der Leser viel Verständnis für den Brexit auf – obwohl oder gerade weil der Autor kein Brexiteer ist, sondern findet, sein Land hätte besser daran getan, in der EU zu bleiben.

Die These des Buches: Der Brexit ist kein Betriebsunfall der Geschichte, sondern Ergebnis eines immer schon ambivalenten Verhältnisses der Briten zum Kontinent. Großbritannien hat sich dem Gemeinsamen Markt, der Europäischen Gemeinschaft und zuletzt der EU stets nur zögerlich beigesellt, den Euro gemieden und sich auch in den Jahrzehnten seiner EU-Mitgliedschaft nie vorbehaltlos nach Europa orientiert. Das hat viele Gründe. Einer davon ist die jahrhundertelange Dominanz über ein globales Imperium. Wer wollte sich da plötzlich von Frankreich oder Deutschland reinreden lassen? Man denke an Neville Chamberlains Radioansprache zum Münchner Abkommen 1938: Der Premier sagte, es sei „unglaublich“, dass England gezwungen werde, sich um einen Konflikt „in einem weit entfernten Land zwischen Völkern, von denen wir nichts wissen“ zu kümmern. Von London nach München sind es gut tausend Kilometer. Chamberlain hätte kaum so verständnislos geredet, wäre es um einen Konflikt in Sydney gegangen, von London mehr als 10.000 Kilometer entfernt.