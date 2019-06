Aktualisiert am

Lebensmittel im Müll :

FAZ Plus Artikel Lebensmittel im Müll : Die große Verschwendung

Viele weggeworfene Lebensmittel sind noch genießbar, können aber aufgrund der gesetzlichen Regelungen nicht einfach gespendet werden. Bild: Patrick Slesiona

Jeden Tag landen tonnenweise Lebensmittel im Müll, während viele Menschen hungern. Das liegt am Gesetzgeber, an der Denkweise der Menschen – und an der deutschen Gründlichkeit.