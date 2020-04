Kampf ums Urheberrecht : Die große Kunst der Maschinen

Aktualisiert am

Künstliche Intelligenz kann sogar teure Kunstwerke schaffen. Gilt das Urheberrecht auch für sie? Was macht juristisch überhaupt ein Kunstwerk aus? Und was wird aus dem „geistigen Eigentum“ im Zeitalter schlauer Maschinen? Ein Gastbeitrag.

Das Auktionshaus Christie’s versteigerte das Gemälde „Portrait of Edmond de Belamy“, welches vollständig durch Künstliche Intelligenz (KI) gemalt wurde. Bild: EPA

Das Auktionshaus Christie’s versteigerte im Oktober 2018 das Gemälde „Portrait of Edmond de Belamy“ für 432.500 Dollar. Es wurde vollständig durch Künstliche Intelligenz (KI) gemalt. Aber KI kann nicht nur malen. Sie komponiert, übersetzt, schreibt und programmiert. Sie ist schon jetzt aktiver Bestandteil unseres täglichen Lebens.

Übersetzungstools wie DeepL oder Google Translator, die enorme Textmengen in Sekundenschnelle übersetzen können, sind aus unserem Arbeits- und Privatleben nicht mehr wegzudenken. Automatisch generierte Texte werden in der Kundenkommunikation eingesetzt, Textroboter fertigen die Produktbeschreibungen für Online-Shops an. Der Roboterjournalismus ist weiter auf dem Vormarsch – Sportmeldungen, Wetterberichte oder Finanznachrichten werden oft nicht mehr von menschlicher Hand geschrieben.