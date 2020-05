Aktualisiert am

Landwirtschaft in Krisenzeiten : Die große Bio-Illusion

In der Corona-Krise kaufen die Verbraucher mehr Bioprodukte, doch Fachleute warnen vor einer Umstellung der Landwirtschaft.

Keine Restaurantbesuche mehr mit Freunden, keine beruflichen Essen mit Geschäftspartnern: Abgesehen von Take-away-Angeboten sind die Menschen in Corona-Zeiten auf ihre eigenen Kochkünste zu Hause angewiesen. Und sie sind offenbar bereit, sich das etwas kosten zu lassen. Wurden anfangs eifrig Dosensuppen in Discountern gehortet, gehören nun die Biosupermärkte zu den Profiteuren dieser Entwicklung. Obwohl die Preise dort höher sind als in klassischen Supermärkten, wächst die Nachfrage deutlich.

Der Naturkostfachhandel berichtet je nach Lage und Angebot von 30 bis 60 Prozent mehr Umsatz im Vergleich zum vergangenen Jahr. Besonders beliebt seien Getreide, Kartoffeln und Molkereiprodukte, heißt es. Auch die drei großen Biosupermärkte in Deutschland – Dennree, Alnatura und Bio Company – bestätigen eine erhöhte Nachfrage. „Die Produktion läuft überall auf Hochtouren“, sagt Kristina Büttner, Mitglied der Geschäftsführung von Alnatura. Neben Mehl, Reis und Nudeln seien Ingwer und Kurkuma sehr gefragt. „Die Menschen wollen gesund durch die Zeit kommen“, sagt Büttner.