Geld und Macht : Gier lässt sich bremsen

Die Gier versagte an einem Mittwoch im Mai. Regen und Kälte hatten sich gerade aus New York verzogen, die Sonne schien frühlingshaft warm, und abends trafen sich die Kunstfreunde im Rockefeller Center. Oben bestaunten Touristen die Skyline von Manhattan, unten wurden Millionen verteilt. An diesem Abend scheiterte die Karriere von Inigo Philbrick, wenige Tage nach seinem 32. Geburtstag.

Philbrick war der Sohn eines amerikanischen Museumsdirektors, ein Mittelschichtskind, das sein Leben lang von erfolgreichen Künstlern und Sammlern umgeben war. Ständig hatte er mit Millionären zu tun. Als Kind hatte Inigo den Maler Jörg Immendorff getroffen, der einen langen Pelzmantel trug, so beschreibt ein Freund die Geschichte. Damals hatte sich Philbrick geschworen: So wie Immendorff werde er eines Tages leben.