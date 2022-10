Kongress der KP : China besuchen statt China verfluchen

In den nächsten Tagen entscheidet sich, wohin das Land wirtschaftlich steuert. Dass Scholz bald nach Peking fliegen will, ist auch ein Signal an die Grünen, nicht zu China-kritisch zu werden.

Selten war eine Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schon so sehr ein Gesprächsthema, bevor sie überhaupt begonnen hat. Mehr noch: bevor sie überhaupt offiziell bestätigt ist. Noch reicht der öffentliche Kalender des Kanzlers nur bis in die kommende Woche. Doch die Nachricht sprach sich auch so herum: Anfang November will Scholz nach China aufbrechen, als erster Regierungschef aus dem Kreis der G-7-Staaten seit Beginn der Corona-Pandemie.

Und er fliegt wohl nicht allein: Wie zuvor auf den zahlreichen Chinareisen seiner Vorgängerin Angela Merkel (CDU) will Scholz dem Vernehmen nach mit einer Wirtschaftsdelegation nach Peking reisen. Da mag die Welt noch so sehr im Wandel begriffen sein – manche Dinge ändern sich nicht.

Wer zur Delegation von Scholz gehört, ist noch nicht bekannt. Die Teilnehmerliste ist noch im Entstehen. Die Chefs von Mercedes, Daimler Truck und Bosch sollen wohl nicht dabei sein, ist zu hören. Wer am Ende mitfliegt, erhofft sich vermutlich ebenso wie der Kanzler auch einen Hinweis darauf, ob Präsident Xi Jinping China wie in den vergangenen Jahren noch weiter in die Isolation führen oder wieder stärker gegenüber der Welt öffnen will. Dazu könnte schon vom 20. Kongress der Kommunistischen Partei, der an diesem Sonntag in Peking beginnt und kurz vor dem Scholz-Besuch endet, ein Signal ausgehen.

Ändert sich mit Wang Yang der Kurs?

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass auf dem Kongress das in China als vergleichsweise „liberal“ eingeschätzte Mitglied des siebenköpfigen Ständigen Ausschusses, Wang Yang, zum neuen Ministerpräsidenten ernannt werden könnte. Damit wäre dieser offiziell für die Wirtschaft zuständig. Der Börsenindex CSI-300 stieg daraufhin um 3 Prozent. Auch dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Hu Chunhua werden Chancen auf den Posten eingeräumt. Er wird ebenfalls als wirtschaftsfreundlicher als Präsident Xi Jinping eingeschätzt.

Kämen beide Kader in wichtige Positionen, könne dies ein Hinweis darauf sein, dass die Partei „zumindest an der Wirtschaftsfront einen pragmatischeren Kurs“ einschlagen könnte, sagt der in Amerika forschende China-Wissenschaftler Minxin Pei. Damit ist vor allem die Hoffnung gemeint, dass nach dem Parteitag die strikte Null-Covid-Politik des Landes gelockert wird, Privatunternehmen wieder mehr Spielraum erhalten und der gewachsene Einfluss des Staats auf Wirtschaft und Wissenschaft wieder abnimmt.

Weil allerdings auch der bisherige Ministerpräsident Li Keqiang als wirtschaftsfreundlich galt, ihm Xi Jinping aber eine Statistenrolle zugewiesen hatte, sind angesichts der Machtkonzentration auf Xi Jinping die Erwartungen gering, dass es eine entscheidende Kursänderung gibt. Wie zu hören ist, soll die chinesische Seite sogar zwischenzeitlich vorgeschlagen haben, Bundeskanzler Scholz nicht in Peking, sondern an einem anderen Ort in China zu empfangen. Die Nachricht von einem Staatsbesuch in der Hauptstadt hätte als Ende der Null-Covid-Politik interpretiert werden können. Nun soll die Reisegruppe strikt abgeschirmt werden.

Jüngst hatte die Europäische Handelskammer gewarnt, angesichts der andauernden Reisebeschränkungen und Lockdowns habe China seinen „Reiz als Investitionsstandort“ schon verloren. Dass Xi auf dem Kongress eine dritte Amtszeit als Partei- und Staatschef erhalten wird, gilt als sicher, auch wenn seine Bilanz alles andere als gut ist. Die Weltbank prognostiziert, dass China im laufenden Jahr gerade mal um 2,8 Prozent wachsen wird. Die Jugendarbeitslosigkeit beträgt rund 20 Prozent, was bedeutet, dass in den Städten 20 Millionen Chinesen im Alter von 16 bis 24 Jahren ohne Job sind.