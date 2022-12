Reaktion auf Inflation : Die dritte Phase der Geldpolitik

Die Inflationsraten werden in den kommenden Monaten sinken. Das ist erfreulich, aber für Entwarnung ist es zu früh. Die Zentralbanken dürfen die Gefahren nicht unterschätzen.

Tritt gemeinsam mit anderen Notenbanken in die dritte Phase der Geldpolitik ein: die Europäische Zentralbank Bild: dpa

Die Geldpolitik tritt in der aktuellen Inflation in wichtigen Ländern und Währungsräumen in ihre dritte Phase ein. Die erste Phase war jene der Verzögerung und Verdrängung: Die meisten wichtigen Zentralbanken haben zu spät und zu zögerlich auf die Geldentwertung reagiert. Die zweite Phase war jene der Entschlossenheit: Nachdem die Bedrohung durch sehr hohe Inflationsraten erkannt war, haben Zentralbanken mit deutlichen Leitzinserhöhungen reagiert. Im Falle der Europäischen Zentralbank und der amerikanischen Federal Reserve erreichten diese Zinssprünge 0,75 Prozentpunkte je Sitzung.

Den beiden ersten Phasen schließt sich nun jene der Moderation an: In einer Zeit, in der die Inflationsraten ihren Höhepunkt erreicht oder vielleicht sogar schon überschritten haben, setzen die Zentralbanken ihre Politik der Zinserhöhungen zwar fort, aber manche, darunter die Fed und die EZB, schreiten nun etwas zurückhaltender voran.

Viele Prognosen von Fachleuten auch außerhalb der Zentralbanken sehen für das kommende Jahr einen spürbaren Rückgang der Inflationsraten in der Welt voraus; gleichzeitig könnte sich die Wirtschaft etwas robuster zeigen als zuletzt angenommen. Dies wären natürlich willkommene Nachrichten, aber der Weg zu den meist bei 2 Prozent liegenden Inflationsraten der Zentralbanken ist weit. Daher darf die Geldpolitik noch nicht Entwarnung geben.

Es braucht weiter eine entschlossene Geldpolitik

Zahlreiche Ökonomen warnen: Auch mehrere Monate mit rückläufigen Inflationsraten signalisieren noch nicht zuverlässig eine Trendumkehr. Dieser Vorbehalt gilt erst recht, wenn die Inflationsrate vor allem wegen staatlicher Preisbremsen für einzelne Güter wie Energie zurückgeht.

Die Erfahrungen aus der Inflation von vor einem halben Jahrhundert belegen, wie staatliche Preiskontrollen Inflation verzögern, aber nicht dauerhaft bekämpfen. Dafür bedarf es einer entschlossenen Geldpolitik. Lassen die Zentralbanken zu früh in ihrem Kampf gegen die Geldentwertung nach, drohen unnötige Spiralen aus Löhnen und Preisen sowie ein Vertrauensverlust der Menschen in die Zentralbanken. Die Geldpolitik darf nicht zu früh den Fuß von der Bremse nehmen.