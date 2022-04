Die Geldpolitik der EZB : Die Kosten der Inflation

Die Menschen in Europa leiden unter der Inflation. Geldentwertung ist keinesfalls nur in Deutschland ein Thema, sondern zum Beispiel auch in Frankreich, wo Marine Le Pen den Kaufkraftverlust als ein wichtiges Thema für ihre Wahlkampagne entdeckt hat. In den vergangenen Monaten waren in Deutschland Vermutungen zu hören, die Europäische Zentralbank zögere Zinserhöhungen hinaus, um Emmanuel Macron im Wahlkampf zu helfen. Dies wäre ein merkwürdiges Kalkül. Denn in Tat und Wahrheit hilft die Inflation Le Pen.

Geldentwertung wirkt wie eine zusätzliche Steuer, die besonders die Ärmeren trifft. Geldentwertung ist, und dies steht seit Langem in den Lehrbüchern, sehr unsozial. Es tut daher not, rechtzeitig und konsequent gegen Inflation vorzugehen. Leider erweckt die EZB bisher nicht den Eindruck, die Dringlichkeit dieses Themas zu erkennen. Stattdessen sucht sie nach Ausflüchten, um notwendige Entscheidungen in eine ungewisse Zukunft zu verschieben.

Schwieriges Umfeld

So bringt sich die EZB in eine immer schwierigere Lage. Ihre Annahme einer durchschnittlichen Inflationsrate von 5,1 Prozent für das laufende Jahr unterschätzt die Dynamik einer Geldentwertung, die weiterhin vor allem von steigenden Preisen für Energie und Nahrungsmittel getrieben wird. Unter der plausiblen Annahme, dass der Krieg im Osten kein rasches Ende finden wird, dürfte sich andererseits die Annahme eines Wirtschaftswachstums von 3,7 Prozent in diesem Jahr als zu optimistisch erweisen.

Hohe Inflation bei nachlassender Konjunktur bildet bekanntlich ein sehr schwieriges Umfeld für die Geldpolitik. Wie zu erwarten, scheut die EZB weiterhin vor klaren Ansagen über ihr Handeln zurück; stattdessen wartet sie lieber auf neue Daten aus der Wirtschaft. Nachdem die EZB die Inflation lange Zeit grob unterschätzt hatte, reagiert sie jetzt immer noch zu langsam. Die Anleihekäufe müssen möglichst schnell eingestellt und der negative Einlagenzins zumindest auf null erhöht werden, damit das Zeitalter der Negativzinsen auch für die Kunden von Banken endet. Ein negativer Zins bei einer aktuellen Inflationsrate von gut 7 Prozent lässt sich nur noch als grotesk bezeichnen.

Sicherung des Geldwerts

Das Dilemma der EZB bilden die Anleihekäufe, nicht die Erhöhung eines kurzfristigen Leitzinses, die erst danach folgen soll. Denn was geschieht, wenn nach dem Ende der Anleihekäufe durch die Zentralbank private Käufer für Staatsanleihen aus hoch verschuldeten Ländern zu niedrigen Renditen fehlen? Stimmen in der EZB halten danach den Ausbruch einer neuen Eurokrise für unwahrscheinlich, aber nicht alle Mitglieder des Zentralbankrats glauben dies.

Daher beschäftigt sich die EZB intern mit einem Programm, das anstelle allgemeiner Anleihekäufe einzelnen Ländern helfen könnte, falls die Renditeunterschiede zwischen Anleihen beängstigend würden. Ob dieses Programm das Licht des Tages erblicken wird, ist unsicher, weil es je nach Ausgestaltung vor dem Bundesverfassungsgericht landen dürfte. Die EZB sollte von diesen Plänen Abstand nehmen; die Stützung von notleidenden Euro-Mitgliedsländern ist nicht ihre Aufgabe. Ihr Mandat ist die Sicherung des Geldwerts.