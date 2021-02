„Das Geld rinnt uns zwischen den Händen“, sagt Ralf Steinhoff, ein Salonbetreiber aus Reutlingen, der eigentlich gerne erklärt, dass sich das Friseursein und erfolgreiches Wirtschaften nicht kategorisch ausschließen. Hätten die Fitnessstudios noch auf, könnte Steinhoff seine Wut an der Hantelbank ausschwitzen. Stattdessen sitzen die Sorgen und der Frust nun neben ihm auf dem Sofa. „Dreißig Prozent Umsatzrückgang – das ist für eine Branche wie die der Friseure tödlich“, sagt er. In seiner Branche sind die Margen so niedrig und ist die Zersplitterung so hoch, dass es in ihr schon lange vor der Pandemie Probleme gab. Probleme, angesichts derer erfahrene Friseure und Experten in einen zuweilen hoffnungslosen Pessimismus verfallen.