Im Finanzstreit über die Kindergrundsicherung kontert das Bundesfinanzministerium von Christian Lindner (FDP) die 12-Milliarden-Euro-Forderung von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) mit eigenen Berechnungen. „Die finanziellen Grundlagen für die Kindergrundsicherung sind bereits gelegt“, so das Ergebnis einer internen Kalkulation des Finanzministeriums, die der F.A.Z. vorliegt.

Familien bekämen bereits rund 7 Milliarden Euro im Jahr mehr. Den größten Teil der 12 Milliarden Euro, die Paus im Haushaltsstreit über die Kindergrundsicherung verlange, stelle die Ampelkoalition damit bereits zur Verfügung.

Im Bundesfinanzministerium wird unter anderem auf die Erhöhung des Kindergeldes verwiesen. Zum 1. Januar wurde es auf nunmehr 250 Euro monatlich für jedes Kind angehoben. Auch die Kinderfreibeträge wurden erhöht. Beides schlage für das laufende Jahr mit rund 5,28 Milliarden Euro zu Buche. Hinzu kämen weitere Millionenbeträge in dreistelliger Höhe für verschiedene andere familienpolitische Leistungen.

Automatisierte Bewilligung

Das Ministerium verweist auf die Erhöhung des Kinderzuschlags für Eltern, die arbeiten, aber das Existenzminimum ihrer Kinder nicht abdecken können, den im Sommer 2022 eingeführten Sofortzuschlag für von Armut betroffene Kinder sowie auf die erhöhten Regelsätze für Kinder, deren Familien Bürgergeld beziehen. „Wenn Familienministerin Paus behauptet, die weitere Arbeit an der Kindergrundsicherung sei durch fehlendes Geld blockiert, ist das offensichtlich falsch“, sagte der FDP-Familienpolitiker Martin Gassner-Herz der F.A.Z.

Die Kindergrundsicherung ist eines der sozialpolitischen Kernvorhaben der Ampel. Zentrale familienpolitische Leistungen wie das Kindergeld, die Leistungen für Kinder aus dem Bürgergeld und der Kinderzuschlag für einkommensschwache Familien sollen gebündelt werden und für die berechtigten Familien mithilfe eines digitalen Antragsverfahrens leichter erreichbar sein.

Notwendigkeit gegen Finanzierbarkeit

Heftig gestritten wird über die Notwendigkeit und Finanzierbarkeit weiterer Ausdehnung familienpolitischer Leistungen. „Für das Bundesfinanzministerium steht die unbürokratische und niedrigschwellige Neugestaltung familienpolitischer Leistungen im Fokus der Arbeit – und nicht der Aufwuchs des Etats des Familienministeriums“, heißt es im Hause Lindners zu den Forderungen von Paus.

„Zwölf Milliarden Euro sind eher am unteren Ende dessen, was man benötigen würde, um Kinderarmut in Deutschland deutlich zu verringern“, hatte die Ministerin am Wochenende gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ bekräftigt.

Zur teilweisen Finanzierung des Projekts könne man die Kinderfreibeträge in der Einkommensteuer senken, schlug die Ministerin vor: „Es ist absurd, dass wohlhabende Familien über die Kinderfreibeträge deutlich stärker entlastet werden als ärmere Familien, die nur das Kindergeld erhalten.“ Unerwähnt blieb, dass die höheren Kinderfreibeträge der Tatsache geschuldet sind, dass Eltern mit mehr Einkommen auch mehr Steuern zahlen.

Lücke mit weniger Bürokratie schließen

Folgt man dem Finanzministerium, rechnet man also die 7 Milliarden Euro aufgestockter familienpolitischer Leistungen der Ampelkoalition auf die von Paus geforderten 12 Milliarden Euro an, bleibt eine Lücke von 5 Milliarden Euro. Diese Kluft lasse sich durch Entbürokratisierung und Digitalisierung der familienpolitischen Leistungen schließen, heißt es in der FDP.

Es gelte, Ministerin Paus beim Wort zu nehmen: „Laut ihren eigenen Aussagen entstünden weitere 5 Milliarden Euro Kosten, wenn die bisherigen Leistungsansprüche auch alle abgerufen würden. Damit hat sie jetzt den entscheidenden Hebel für den Durchbruch in der Hand“, so Gassner-Herz.

Nach den Vorstellungen der Familienministerin soll ein Antrag reichen, damit die Leistungen der Kindergrundsicherung möglichst automatisiert ausgezahlt werden. Aktuell beantragen nur etwa ein Drittel der Berechtigten den Kinderzuschlag und die ihren Kindern zustehenden Bildungs- und Teilhabeleistungen. Würden die Leistungen dagegen mit Einführung der Kindergrundsicherung auch tatsächlich abgerufen, so Gassner-Herz, dann müsste das Geld dafür auch zur Verfügung stehen, da es sich um gesetzliche Ansprüche handle.

Die Kosten für die automatisierte Bewilligung der gebündelten Leistungen in der Kindergrundsicherung hat das Finanzministerium mit 2 bis 3 Milliarden Euro beziffert. Das Familienministerium selbst hat bislang keine detaillierte Berechnung vorgelegt.