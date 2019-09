FDP-Chef Lindner : Im Schatten der Aufmerksamkeit

Mietpreisbremse und Mietendeckel, Fahrverbote in mehr und mehr Städten, staatlich verordnetes Ende für die Braunkohle, Strafsteuern auf Billigflüge, das ins Spiel gebrachte Wiederaufleben der Vermögensteuer, Zweifel an der schwarzen Null, um mehr Geld für Investitionen und das Klima ausgeben zu können: Der Glaube an den starken Staat, der alles lenken sollte und das auch kann, feiert fröhliche Urständ. Doch wer erwartet, die FDP könnte davon profitieren, weil sie als einzige im Bundestag sitzende Partei mit ihren Grundsätzen für eine andere Politik steht, sieht sich getäuscht. Zuletzt scheiterte die FDP in den beiden Landtagswahlen im Osten – und selbst das war nur eine Randnotiz. So richtig interessiert derzeit kaum jemanden, was die Truppe der letzten vehementen Marktwirtschaftler so treibt.

Christian Lindner, der früher so gern mit seinem Alter kokettiert hat, sieht reichlich alt aus, als er sich zu Beginn der Woche den damit verbundenen Fragen in der Hauptstadt stellt. Die Analyse des Parteivorsitzenden, warum es vergangenen Sonntag in Sachsen und Brandenburg nicht gereicht hat, fällt dünn aus. Viele hätten aus taktischen Gründen seine Partei nicht gewählt. Als „bürgerlich-seriöse Gestaltungspartei“ habe man nicht von der Unzufriedenheit und dem Protest profitieren können, diese Stimmen seien an die AfD gegangen. Gleichwohl lehnte er eine grundlegende Kursänderung ab.

FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg nennt im Gespräch mit der F.A.Z. ihre Gründe für die jüngsten Niederlagen: „Es gibt derzeit die beiden großen Themen, die polarisieren: Klimaschutz und Migration, da besetzen die Grünen und die AfD die Eckpositionen im Meinungsspektrum. Für abgewogene Positionen in der Mitte, also auch für uns, gibt es damit weniger Aufmerksamkeit.“ Darüber hinaus habe es zum Schluss ein Rennen zwischen der jeweiligen Partei des Ministerpräsidenten und der AfD gegeben. „Da war vor lauter Taktik kein ausreichender Platz für inhaltliche Lösungsansätze.“ Wie ihr Parteivorsitzender sieht sie keinen Grund, jetzt den Kurs zu ändern und auf andere Themen zu setzen.

Manchmal vergaloppiert sich Lindner

Der FDP-Vorsitzende umgibt sich, wenn er an Wahlabenden die Ergebnisse kommentiert, gern mit wichtigen Parteifreunden. Das ist zwar mehr und mehr üblich, aber wirkt merkwürdig inszeniert. Trotz des Gruppenauftritts ist eines klar: Er ist der unumstrittene Chef im Ring, der Rest ist Staffage. Die Fraktion hat anerkannte Leute wie den Finanzpolitiker Christian Dürr, den Sozialpolitiker Johannes Vogel und den Wirtschaftspolitiker Michael Theurer. Doch keiner kann Lindner auch nur annähernd das Wasser reichen. Er selbst kritisiert die Medien, die das kritisieren. Bestimmte Geschichten liefen eben nur, wenn er sie selbst vorantreibe, argumentiert der Vormann der FDP. Doch gleichzeitig strahlt er aus jeder Pore aus, dass er seine besondere Rolle auch genießt.