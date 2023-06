Mit dem Aufruf zur Urabstimmung treibt die Eisenbahnergewerkschaft EVG den Tarifkonflikt ohne Not auf die Spitze. Schließlich ist die defizitäre Deutsche Bahn der Gewerkschaft zuletzt schon über die Grenze des wirtschaftlich Erträglichen entgegengekommen. Trotzdem haben die Verhandlungsführer der EVG parallel die Abstimmung über einen regulären Streik vorbereitet statt eine Schlichtung ins Spiel zu bringen.

Die Wahrscheinlichkeit eines Stillstands auf der Schiene mitten in den Sommerferien wächst. Zwei heftige Warnstreiks haben den Kampfeswillen der Gewerkschafter gezeigt und die Erwartungen angeheizt. Die Mitglieder werden ihrer unverantwortlichen Führung nicht in den Rücken fallen, da sie sich Chancen ausrechnen, mit der Erpressung des Staatskonzerns durch unbefristeten Streik mehr rauszuholen.

Dass die Bahn-Unterhändler die stärkeren Nerven haben, ist leider nicht zu erwarten. Erfahrungsgemäß werden die politisch Verantwortlichen schnell unruhig, zumal gefrustete Urlauber ihrem Unmut bei den Landtagswahlen im Oktober Luft machen könnten.

Im Interesse des Landes und mit Blick auf die hohe Inflation wäre es wichtig, die EVG in die Schranken zu weisen und notfalls eine längere Blockade auszuhalten. Denn im Herbst steht die Tarifrunde der Lokführer ins Haus, die noch einen obendrauf setzen will, um sich im Konkurrenzkampf der Bahn-Gewerkschaften zu behaupten. Das Ziel, aus der Bahn wieder einen funktionierenden modernen Konzern zu machen und dafür motivierte Mitarbeiter zu haben, rechtfertigt keine Mond-Abschlüsse. Mutet man den Kunden bei unzuverlässiger Leistung höhere Ticketpreise zu, werden Auto und Flugzeug attraktiver, Klima hin oder her.

Die Steuerzahler legen sich für die Bahn ohnehin heftig ins Zeug. Und eines lehrt der Konflikt schon jetzt: Statt auf Rücksichtnahme der Gewerkschaften zu hoffen, sollte die Ampel endlich gesetzlich sicherstellen, dass bei Streik künftig wenigstens eine mobile Grundversorgung auf der Schiene gewährleistet ist.