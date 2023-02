Aktualisiert am

EU-Geld für Brot und Spiele in Florenz

Die Stadt Florenz will mit EU-Zuschüssen ihr Fußballstadion renovieren. Doch warum sollen europäische Steuerzahler einen Profiklub im Besitz eines italienisch-amerikanischen Milliardärs finanzieren?

Rocco Commisso ist ein Italoamerikaner, der es in den Vereinigten Staaten zum Multimilliardär geschafft hat. Der Eigentümer von Mediacom Communications, dem fünftgrößten Kabel-TV-Konzern der Vereinigten Staaten, verfügt laut Bloomberg über ein Vermögen von mehr als 6 Milliarden Euro. Der 73-jährige Commisso ist auch ein großer Fußballfan, ihm gehören die Vereine New York Cosmos und ACF Fiorentina , der Erstliga-Klub aus Florenz. Seit er 2019 die italienische Profimannschaft für 170 Millionen Euro ge­kauft hat, fliegt er ein paar Mal im Jahr in die Stadt der Medici, um nach dem Rechten zu sehen.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland.



Die Stadtverwaltung tut viel für seinen Fußballverein. Der Bürgermeister Dario Nardella will in diesem Jahr die Komplettrenovierung des stadteigenen Stadions beginnen – doch nicht mit dem Geld der Stadt, sondern mit 130 Millionen Euro aus einem italienischen Staatsfonds, der die Mittel des Europäischen Wiederaufbaufonds ergänzt. Weitere 64 Millionen Euro kommen aus dem Europäischen Wiederaufbaufonds selbst, also aus Mitteln der EU-Kommission, garantiert von den europäischen Steuerzahlern, berichtet die Stadtverwaltung.