Anfang Januar erregte Schweden zum Auftakt seiner EU-Ratspräsidentschaft mit dem Fund seltener Erden im nordschwedischen Kiruna große Aufmerksamkeit. Der Fund passte perfekt zu dem von der EU ausgerufenen Ziel, sich bei wichtigen Rohstoffen aus der Abhängigkeit von Drittstaaten wie China zu befreien – auch wenn der Abbau dort wohl erst in 10 bis 15 Jahren beginnen werde, wie Stockholm relativierte. Das ist für die EU-Ziele zu spät. Die Europäische Kommission will früher Resultate sehen.

Bis zum Jahr 2030 sollen mindestens 10 Prozent der von der Europäischen Union benötigten strategisch wichtigen Rohstoffe hier abgebaut werden. Weitere 15 Prozent sollen durch die Wiederverwertung dieser Rohstoffe gedeckt werden. Unabhängig davon sollen mindestens 40 Prozent des EU-Verbrauchs jedes einzelnen wichtigen Rohstoffs auch in Europa verarbeitet und raffiniert, also veredelt, werden.

Das geht aus einem Entwurf für ein neues EU-Rohstoffgesetz („Critical Raw Materials Act“) hervor, das die Kommission in der kommenden Woche offiziell vorlegen will. Der Entwurf liegt der F.A.Z. vor. Momentan ist die EU bei einem Großteil der strategisch wichtigen Rohstoffe stark von der Einfuhr aus einzelnen Drittländern abhängig. Das gilt insbesondere für Deutschland. Die Europäische Kommission stuft insgesamt 30 Rohstoffe als strategisch wichtig ein. Dazu gehören etwa die seltenen Erden, Magnesium, Lithium, Kobalt oder Bauxit, nicht aber Gold oder Silber.

Gebraucht werden die kritischen Rohstoffe für grüne Technologien wie die Elektromobilität oder Windkraftanlagen, Handys und Computer, Raumfahrt und Verteidigung. Die EU-Kommission geht davon aus, dass der Bedarf in den nächsten Jahren stark steigen wird. Nicht zuletzt wegen des Ausbaus der Elektromobilität werde etwa der Bedarf an Lithium im Jahr 2050 fast 60 Mal so hoch sein, schätzt sie.

Bei 14 Rohstoffen komplett abhängig

Bei 14 kritischen Rohstoffen ist die EU faktisch vollständig von Importen abhängig, bei drei weiteren beträgt der Anteil mehr als 95 Prozent. Sorge bereitet der Kommission insbesondere die Abhängigkeit von China. Von den 30 kritischen Rohstoffen stammen nach Angaben der Kommission zehn größtenteils aus China. Es kontrolliere faktisch die gesamte Verarbeitungsindustrie, auch da es Rohstoffe etwa aus Afrika einführe und weiterverarbeite. 90 Prozent der seltenen Erden und 60 Prozent des Lithiums würden in China verarbeitet. „Solche Abhängigkeiten bergen die große Gefahr von Lieferkettenunterbrechungen“, warnt die Kommission in dem Entwurf. So sei es 2021 geschehen, als die EU von der chinesischen Versorgung mit Magnesium abgeschnitten worden sei, die zu dem Zeitpunkt 95 Prozent des Bedarfs gedeckt habe. Als weiteres Ziel ruft die Kommission deshalb auf, bis 2030 bei keinem der strategisch wichtigen Rohstoffe zu mehr als 70 Prozent von einem einzelnen Drittland abhängig zu sein. Um die Lieferketten zu diversifizieren, will die Kommission auch Projekte in Drittstaaten, etwa zur Weiterverarbeitung wichtiger Rohstoffe in Afrika, fördern.

Um Lieferkettenprobleme zu vermeiden, will die Kommission alle drei Jahren einen Stresstest ansetzen. Die EU-Staaten sollen strategische Reserven von wichtigen Rohstoffen anlegen. Wie hoch diese für die einzelnen Rohstoffe sein sollen, will sie später festlegen. Im Falle von akuten Engpässen sollen die Mitgliedsstaaten diese Vorräte unter bestimmten Bedingungen gemeinsam nutzen. Zudem will die Kommission wie beim Gaseinkauf Plattformen schaffen, um einen gemeinsamen Einkauf strategisch wichtiger Rohstoffe zu ermöglichen. Große Unternehmen werden aufgefordert, die Lieferketten zu prüfen und Strategien zu entwickeln, um besser auf Unterbrechungen vorbereitet zu sein. Die Anlage strategischer Reserven will die Kommission ihnen aber nicht vorschreiben.

Schnellere Genehmigungsverfahren geplant

Um die Ziele zu erreichen, setzt die Kommission insbesondere auf schnellere Genehmigungsverfahren für strategisch wichtige Projekte. Diese sollen von der Kommission gemeinsam mit einem neuen, von den Staaten besetzten „Ausschuss für kritische Rohstoffe“ festgelegt werden. Die Dauer des Genehmigungsverfahrens für solche Projekte soll maximal 24 Monate betragen, wenn es auch um den Abbau von Rohstoffen geht. Geht es nur um die Weiterverarbeitung oder die Wiederverwertung von Rohstoffen soll das Verfahren spätestens nach zwölf Monaten abgeschlossen sein. Dafür soll nicht zuletzt die Umweltprüfung verkürzt werden. Die öffentliche Konsultation etwa soll nicht länger als 90 Tage laufen.

Bisher dauern solche Verfahren 10 bis 15 Jahre. Sollte das Vorkommen seltener Erden in Kiruna als strategisch wichtiges Projekt eingestuft werden, könnte der Abbau auch dort vielleicht sogar früher beginnen als bisher erwartet. Die schnellen Verfahren sollen ausdrücklich auch für laufende Projekte gelten. Zunächst einmal aber müssen Europäisches Parlament und der Ministerrat der Staaten das Rohstoffgesetz verabschieden.

Aus dem EU-Parlament kommt schon Kritik. „Der Entwurf ist einmal mehr ein blinder Ruf nach ‚Höher-Schneller-Weiter‘ für mehr Bergbau in Europa“, sagt die Europaabgeordnete der Grünen, Henrike Hahn. „Wir müssen aber in unserer Bedarfskalkulation für geeignete politische Maßnahmen für Rohstoffe sehr genau sein, um geeignete Maßnahmen einleiten zu können.“ Nach der Substitution von Rohstoffen müsse in dem Dokument mit der Lupe gesucht werden.

Die Kommission will die strategischen Projekte auch finanziell fördern. Private Investitionen allein würden dafür nicht ausreichen, heißt es in dem Entwurf. Die Mitgliedsstaaten könnten diese Lücke mit staatlichen Beihilfen füllen. Auch die Europäische Investitionsbank (EIB) soll einen Beitrag leisten.