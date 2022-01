Familienunternehmen im Osten : Erfolgreich, Unternehmer, aus der DDR

An diesem Herbsttag ist der Märkische Platz im Zentrum von Rathenow wie leergefegt. Ein Eisverkäufer wartet auf Kunden. Zwei Kinder fahren mit ihren Rollern am orangefarbenen Kulturhaus J. R. Becher vorbei. Über dessen Eingangsportal steht in goldenen Lettern „Wir erhoben uns – Gestalt zu sein“. Ein Zitat, das wie der Name des Hauses vom ehemaligen DDR-Kulturminister Johannes R. Becher stammen soll, so sagt man. Im Inneren hängen Lüster aus den Fünfzigerjahren, der Parkettboden knarzt, in der Eingangshalle steht ein Flügel. Das sich hier gleich Topunternehmer der ostdeutschen Wirtschaft versammeln werden, wirkt an diesem Nachmittag noch surreal.

Doch die „Stiftung Familienunternehmen“ hat zu einer Ausstellungseröffnung geladen. Es ist der Start der Schau „Verdrängung, Enteignung, Neuanfang – Familienunternehmen in Ostdeutschland von 1945 bis heute“. Im Foyer ist die Ausstellung aufgebaut. Es sind klingende Namen, deren Historie darin vorgestellt wird, Firmen, die es in Ost und West geschafft haben – der Backmischungshersteller Kathi oder der Weihnachtsfigurenhersteller Wendt und Kühn. Doch ihre DDR-Geschichte sei kompliziert, denn sie wurden ab den Fünfzigerjahren aufgrund der „Doktrin zum freien Unternehmertum“ drangsaliert, heißt es im Einführungstext.