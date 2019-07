Viel gelobt und gepriesen, mancherorts aber auch gehasst war und ist der Internationale Währungsfonds. Seine Schwesterorganisation in Washington, die Weltbank, war nie derart umstritten. Beide blicken gerade auf ihren 75. Geburtstag zurück und ringen damit, sich in einer anderen, multipolaren Weltlage zu behaupten.

Philip Plickert Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Der Volkswirt“. F.A.Z.

Die Konferenz von Bretton Woods im Juli 1944 war ein Wendepunkt in der Geschichte der Weltwirtschaft. 730 Delegierte aus 44 Staaten trafen sich im amerikanischen Bundesstaat New Hampshire in dem etwas heruntergekommenen Hotel in den White Mountains. Kurz zuvor waren die Truppen der Westalliierten in der Normandie gelandet, das Ende des Weltkriegs zeichnete sich ab. Nun wollte man die Fehler der Zwischenkriegszeit vermeiden, als die Weltwirtschaft an Währungschaos mit Abwertungsrennen und Handelsbarrieren litt. Stattdessen sollte ein internationales System stabiler Wechselkurse geschaffen werden, das freien Kapital- und Warenverkehr erlaubte.