Erhard, Schiller, Lambsdorff : Drei große deutsche Wirtschaftsminister

Ludwig Erhards im Jahre 1957 erstmals erschienener Klassiker „Wohlstand für alle“ enthielt eine Absage an die deutsche Tradition der Klassengesellschaft und der Ballung politischer und wirtschaft­licher Macht. Wettbewerb als Entmachtungsinstrument, Marktwirtschaft und wirtschaftlicher Wohlstand als Voraussetzung für Konsummöglichkeiten in einer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung – das waren die Botschaften, mit denen Erhard (1897 bis 1977) jene Wählerstimmen gewann, die es der Union ermöglichten, in den ersten zwei Jahrzehnten der Bundesrepublik den Kanzler zu stellen und die Leitlinien der Politik zu bestimmen. Erhard war der erste und der wirkmächtigste Bundeswirtschaftsminister in der Geschichte der Bundesrepublik.

Schon vor seinem Eintritt in die Politik habe er sich geweigert, „die hergebrachten Vorstellungen der früheren Einkommensgliederung neu aufleben zu lassen“, schrieb der promovierte Ökonom. „So wollte ich jeden Zweifel beseitigt wissen, dass ich die Verwirklichung einer Wirtschaftsverfassung anstrebe, die immer weitere und breitere Schichten unseres Volkes zu Wohlstand zu führen vermag. Am Ausgangspunkt stand der Wunsch, über eine breitgeschichtete Massenkaufkraft die alte konservative soziale Struktur endgültig zu überwinden. Diese überkommene Hierarchie war auf der einen Seite durch eine dünne Oberschicht, welche sich jeden Konsum leisten konnte, wie andererseits durch eine quantitativ sehr breite Unterschicht mit unzureichender Kaufkraft gekennzeichnet. Die Neugestaltung unserer Wirtschaftsordnung musste also die Voraussetzung dafür schaffen, dass dieser einer fortschrittlichen Entwicklung entgegenstehende Zustand und damit zugleich auch endlich das Ressentiment zwischen ‚arm’ und ‚reich’ überwunden werden konnten.“ Wer in Erhards unermüdlichem Plädoyer für die Marktwirtschaft eine besondere Wertschätzung des Kapitals gegenüber der Arbeit wittert, hat ihn nicht verstanden.

Erhards Konzepte der Sozialen Marktwirtschaft und der Ordnungspolitik forderten den Regeln setzenden, aber nicht den beständig intervenierenden Staat. „Das erfolgversprechendste Mittel zur Erreichung und Sicherung jeden Wohlstandes ist der Wettbewerb“, war seine Überzeugung. „Er allein führt dazu, den wirtschaftlichen Fortschritt allen Menschen, im Besonderen in ihrer Funktion als Verbraucher, zugutekommen zu lassen, und alle Vorteile, die nicht unmittelbar aus höherer Leistung resultieren, zur Auflösung zu bringen. Auf dem Wege über den Wettbewerb wird – im besten Sinne des Wortes – eine Sozialisierung des Fortschritts und des Gewinns bewirkt und dazu noch das persönliche Leistungsstreben wachgehalten. Immanenter Be­standteil der Überzeugung, auf solche Art den Wohlstand am besten mehren zu kön­nen, ist das Verlangen, allen arbeitenden Menschen nach Maßgabe der fortschreitenden Produktivität auch einen ständig wachsenden Lohn zukommen zu lassen.“ Auf diese Weise erhielt die Marktwirtschaft auch ihre soziale Komponente.