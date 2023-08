Im Jahr 1999 schrieb das britische Magazin „The Economist“ Geschichte. „Deutschland – der kranke Mann Europas“ titelte die Zeitschrift und prägte mit dem Begriff eine jahrelange Debatte um die deutsche Wettbewerbsfähigkeit, die in der rot-grünen Agenda 2010 mündete. Heute, 24 Jahre später, sind die Aussichten ebenfalls trüb. Die Wirtschaft stagniert, die Inflation ist mit 6,2 Prozent weiter hoch. Deutschland ist laut Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) das einzige Land der G-7-Gruppe, dessen Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen wird (um 0,3 Prozent). Hinzu kommen strukturelle Pro­bleme wie Fachkräftemangel, hohe Energiepreise, marode Infrastruktur und lahmende Digitalisierung. Für die europäischen Nachbarn, die wirtschaftlich eng mit Deutschland verflochten sind, bleibt das nicht ohne Folgen. So sind viele Länder nicht gerade begeistert über die aktuelle Entwicklung.

Schweiz in Sorge

In der Schweiz zum Beispiel ist man beunruhigt über Deutschlands Formtief. Schließ­lich gehört das nördliche Nachbarland zu den wichtigsten Handelspartnern der Eidgenossenschaft. Für die exportstarke Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie ist die Bundesrepublik sogar der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt. Daher blickt Stefan Brupbacher, Direktor des Branchenverbands Swissmem, „mit großer Sorge“ nach Deutschland. „Wenn die Industriekonjunktur in Deutschland schwächelt, wirkt sich dies zwangsläufig negativ auf den Geschäftsgang vieler Unternehmen der Schweizer Tech-Industrie aus“, erklärt Brupbacher gegenüber der F.A.Z. Im zweiten Quartal seien die Ausfuhren nach Deutschland um 5,5 Prozent gesunken. Sehr viele Schweizer Industrieunternehmen hätten zudem Produktionskapazitäten oder zumindest eine Tochtergesellschaft in Deutschland. Gefragt, wo er in Deutschland den größten Handlungsbedarf sieht, verweist der Swissmem-Direktor auf sein Heimatland: „Die Schweiz hat gute Erfahrungen damit gemacht, keine durch Subventionen befeuerte Industriepolitik zu betreiben.“ Kurzfristig könne ein Strukturwandel schmerzhaft sein. Mittel- und langfristig zahle sich dieser aber durch eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit aus.

Jan-Egbert Sturm, Direktor der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, schlägt in die gleiche Kerbe. Mehr Staat und mehr staatliche Lenkung seien nicht unbedingt der richtige Weg, um die strukturellen Probleme Deutschlands zu lösen. „Die Wirtschaft braucht klare Spielregeln, innerhalb derer sie ihre Zukunft selbst gestalten kann“, mahnt Sturm. Der Ökonom weist darauf hin, dass die Schweizer Industrie traditionell eng mit jener in Deutschland verflochten sei. Auf diesem Feld verlaufe die konjunkturelle Dynamik in beiden Ländern nahezu synchron; Abweichungen seien in der Regel auf die Wechselkursentwicklung des Schweizer Frankens zurückzuführen. Unterschiedlich könne sich allerdings die jeweilige Binnenwirtschaft und hier insbesondere die Bauwirtschaft entwickeln. Letztere zeige in Deutschland Tendenzen einer Rezension, während sie sich in der Schweiz nach wie vor auf Rekordniveau bewege.