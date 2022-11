Wirtschaftslage in Deutschland : Wie schlimm wird die Rezession?

Krieg, Gasmangel, Inflation – war da was? Wenn nicht alles täuscht, verträgt Deutschland den Krisencocktail, den es so noch nie gegeben hat, wirtschaftlich erstaunlich gut. Es gibt mehr Beschäftigte denn je, Unternehmen präsentieren Milliardengewinne, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wächst stärker als gedacht, und die Konjunkturindikatoren haben sich gefangen.

Im kommenden Jahr wird das BIP zwar schrumpfen, warnen die Volkswirte. Was sie errechnen, ist aber eine Rezession im Nachkommabereich. Um 0,2 Prozent wird die Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr zurückgehen, bevor sie sich dann wieder erholt, prognostizieren die Wirtschaftsweisen des Sachverständigenrats. Und der Düsseldorfer Ökonom Jens ­Südekum fasst zusammen: „Die erhoffte Corona-Erholung bekommen wir zwar erst mal nicht, aber besorgniserregend sind die aktuellen Prognosen nicht.“

Das ist fast zu gut, um wahr zu sein, vor allem wenn man sich ein Dreivierteljahr zurückversetzt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde schnell deutlich, dass der Aggressor im Kreml Gas als wirtschaftliche Waffe einsetzen wird. Deutschland, das mehr als die Hälfte seiner Erdgasimporte aus Russland bezog, wirkte von einem auf den anderen Tag extrem verletzlich. Um die russische Kriegsmaschinerie nicht zusätzlich zu finanzieren, wurde hierzulande zudem ein Gasembargo diskutiert – zum Schrecken der Industrie.

Anfang April ging BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller auf die Barrikaden: „Wollen wir sehenden Auges unsere gesamte Volkswirtschaft zerstören?“, fragte er in der F.A.S. Unterstützung bekam er sowohl von gewerkschafts- als auch von unternehmensnahen Ökonomen. Sie sahen die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg heraufziehen, sollte Deutschland schlagartig auf russisches Erdgas verzichten.

Zahlreiche andere Ökonomen hielten das allerdings für maßlos übertrieben und prognostizierten für den Ernstfall spürbare, aber beherrschbare Verluste, kleiner als die während der Corona-Pandemie. Der Kanzler wollte von einem Embargo nichts wissen, Putin schuf Fakten. Er ließ den Gasfluss durch die wichtigste Pipeline Nord Stream 1 im Sommer versiegen und stellte die deutsche Wirtschaft damit vor den Härtetest.

Erfreuliche Zwischenbilanz

Die Zwischenbilanz fällt erfreulich aus. Die Gasspeicher sind bis zum Rand gefüllt und selbst für den unrealistischen Fall, dass gar kein weiteres Gas geliefert wird, wäre Deutschland neun bis zehn Wochen versorgt. Von Massenentlassungen oder einer Pleitewelle ist bislang nichts zu sehen. Selbst in der chemischen Industrie, die mit Abstand am meisten importiertes Gas benötigte, wirkt die Lage nicht dramatisch. Im Gegenteil: Scheinbar unaufhaltsam steigen die Umsätze, um fast 15 Prozent seit Jahresanfang. Doch für Entwarnung ist es zu früh: Denn das Wachstum ist alleine höheren Preisen geschuldet, ein Ausdruck von Inflation also, nicht von gestiegener Wettbewerbsfähigkeit.

So hat die chemische Industrie ihre Preise im laufenden Jahr um fast ein Viertel erhöht, die Produktion ist allerdings um mehr als 10 Prozent gefallen – so wie in vielen anderen energieintensiven Betrieben auch. Lange haben die Kunden aus der Industrie höhere Preise wohl oder übel akzeptiert: weil sie auf wichtige Vorprodukte wie Chemikalien, Kunststoffe oder Schäume nicht verzichten können. Und weil sie schlicht keinen anderen Anbieter gefunden haben: Die chemische Industrie in Deutschland profitiert derzeit davon, dass die Wertschöpfungsketten international gestört sind. Doch das wird sich ändern. Den Unternehmen fallees immer schwerer, die gestiegenen Energiepreise an ihre Kunden weiterzugeben, berichtete der Branchenverband VCI kürzlich. Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup warnte: „Wir haben sehr viele, die schreien buchstäblich um Hilfe.“