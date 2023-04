Aktualisiert am

Die deutsche Lizenz für Rohstoffe am Meeresboden

Riesige metallische Rohstoffvorkommen lagern am Meeresboden. Ab Juli sollen Lizenzen beantragt werden können.

Deutschland hat 2006 eine 15 Jahre laufende Lizenz zum Abbau von Manganknollen in der Clario-Clipperton-Zone im Südpazifik erworben. Bild: ROV-Team/GEOMAR

Der pazifische Inselstaat Nauru hat nur rund 11.000 Einwohner. Aber er könnte ein Beben auslösen, das nicht nur das Meer als größtes Ökosystem der Erde, sondern auch die Rohstoffversorgung grundlegend verändern würde. Nauru plant, zusammen mit dem kanadischen Unternehmen The Metals Company (TMC) die weltweit erste Lizenz zum Abbau riesiger metallischer Rohstoffvorkommen am Meeresgrund zu beantragen.

Das wäre der Startschuss für den Bergbau in internationalen Gewässern, die mehr als die Hälfte der Erdoberfläche ausmachen. Weil es um ein potenzielles Milliardengeschäft geht, verschärft sich seit Monaten ein geopolitisches Gezerre, das bis in die Bundesregierung reicht. Umweltbedenken kollidieren mit dem Wunsch nach größerer Unabhängigkeit bei der Versorgung mit Metallen wie Kobalt, Nickel oder Kupfer.

Entwicklungsländer hoffen auf eine dringend benötigte Einnahmequelle. Das Ringen um den Tiefseebergbau ist damit ein wahrer Wirtschaftskrimi. Bisher galt der Tiefseebergbau als Exotenthema. Das zeigt sich schon daran, dass die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA), die als UN-Unterorganisation Lizenzen für die Erkundung von potenziell rohstoffreichen Gebieten am Grund internationaler Meere vergibt und in Jamaika ansässig ist, nur rund 40 Mitarbeiter hat.

Pläne aus den siebziger Jahren wurden nicht umgesetzt

Dabei untersuchte der deutsche Rohstoffkonzern Preussag schon in den siebziger Jahren die Tiefen des Pazifiks, ob es sich lohnen könnte, Metalle aus sogenannten Mangan-Knollen vom Meeresboden zu nutzen. Wegen der sinkenden Rohstoffpreises auf dem Weltmarkt wurden die Überlegungen aber aufgegeben.

Seit 2006 verfügt Deutschland über ein 75.000 Quadratkilometer großes Lizenzgebiet im Pazifik, in dem sich der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) zufolge in mehreren tausend Metern Tiefe große Mengen dieser bis zu Handball-großen Manganknollen befinden. Sie enthalten Kupfer, Kobalt, Nickel, Mangan und teilweise weitere Metalle.

„Das macht sie attraktiv – und das könnte sie wettbewerbsfähig machen, trotz der hohen Energiekosten, um sie aus 4000 oder 5000 Meter Tiefe zu holen“, sagt BGR-Expertin Annemiek Vink. Im Rennen um Rohstoffe wirkt das in der Öffentlichkeit kaum bekannte, riesige Explorationsgebiet Deutschlands in der sogenannten Clarion-Clipperton Zone (CCZ) auf den ersten Blick wie die Lösung vieler Probleme.

Arbeit an neuen Hightech-Produkten

Schließlich will man sich von autoritären Staaten wie China bei Rohstoffen unabhängiger machen. So ist etwa Kobalt heiß begehrt für Hightech-Produkte. Deshalb entwickeln in mehreren Staaten Firmen verschiedene Abbau-Technologien. Das BGR hat schon hydraulische Kollektoren aus Belgien getestet. Die norwegische Firma Loke entwickelt ein Abbaugerät für zwei britische Lizenzgebiete – und verspricht eine geringe Schädigung des Meeresbodens.

„Wir müssen Alternativen finden, um nicht von China abhängig zu sein“, betonte Hildegard Bentele, CDU-Europa-Abgeordnete und Berichterstatterin des Europäischen Parlaments für Rohstoffversorgung, vor wenigen Tagen auf einer Tiefseebergbau-Konferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Doch während die Industrie und die Union drängen, sind die zuständigen grün-geführten Ministerien in der Ampel-Regierung und viele Experten sehr zurückhaltend und warnen vor einem Einstieg in den Abbau etwa der Manganknollen. Das hat vor allem Umweltschutzgründe. „Wir plädieren dafür, den Start für den Abbau in der Tiefsee noch zu verschieben. Wir müssen den Meeresboden schützen und Klarheit über mögliche Konsequenzen für das Klima bekommen“, sagt etwa die parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Franziska Brantner (Grüne).