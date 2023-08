Aktualisiert am

In deutschen Gerichtssälen galt bislang: „Die Gerichtssprache ist deutsch“. Nun wird dies auf allen Instanzen auf die englische Sprache ausgeweitet. Das zeigt ein bisher unveröffentlichter Entwurf der Bundesregierung.

Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln will Justizminister Marco Buschmann (FDP) die Attraktivität der deutschen Justiz für Unternehmen steigern. Bereits im Frühjahr hat sein Haus einen Referentenentwurf zur Einführung englischsprachiger Spezialkammern für internationale Handels- und Wirtschaftsstreitigkeiten vorgelegt. Das Vorhaben stößt bei Verbänden und Ländern auf Zustimmung. An diesem Mittwoch nimmt Buschmanns „Gesetz zur Stärkung des Justizstandortes“ eine weitere wichtige Hürde. Das Bundeskabinett ist sich über das Gesetz einig, die Abstimmung gilt als Formsache. Der entsprechende Regierungsentwurf liegt der F.A.Z. vorab vor.

Bislang galt in deutschen Gerichtssälen der Grundsatz: „Die Gerichtssprache ist deutsch.“ Ausnahmen gab und gibt es für die Sorben in Brandenburg. Der Gesetzgeber weitet diesen Grundsatz zugunsten der englischen Sprache auf alle Instanzen aus. Zwei neue Paragraphen im Gerichtsverfassungsgesetz sehen vor, dass die Länder durch Rechtsverordnung bei bestimmten Zivilkammern und Kammern für Handelssachen der Landgerichte sowie bei den zuständigen Senaten der Oberlandesgerichte (Commercial Courts) das Verfahren „vollständig in englischer Sprache führen“ können.