Die Hamster sind zurück : Die Lage ist ernst – aber nicht im Supermarkt

Die Produkte sind teilweise vergriffen, weil Hamstern so etwas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Aus Angst vor der Knappheit laden die Menschen mehr in ihre Einkaufswagen, als eigentlich notwendig wäre - und sorgen durch dieses Verhalten erst dafür, dass die befürchtete Knappheit eintritt.

Wie sich das verhindern lässt? Der Handel stellte dafür heute eine einfache Grundregel auf: Wenn jeder nur das kauft, was er braucht, ist auch genug für alle da. Doch manche Menschen stellen ihre Interessen – ausreichend Toilettenpapier bis zum Tag des Jüngsten Gerichts – über den berechtigten Wunsch der anderen, sich ebenfalls den Hintern abwischen zu können.

Das ist besonders all jenen gegenüber unsolidarisch, die zur Risikogruppe zählen. Ältere Menschen kommen vielleicht nicht mit dem Auto zum Einkaufen, sondern zu Fuß, und können nicht vier Packungen Toilettenpapier auf einmal tragen. Sie wollen sich mitunter auch so selten wie nur möglich der Gefahr einer Ansteckung aussetzen. Und nicht jeden Tag einen Abstecher in den Supermarkt machen, um zu überprüfen, ob denn die Regale wieder aufgefüllt sind.

Für diese Menschen und alle anderen sollten wir uns alle ein wenig zurücknehmen. Und darauf vertrauen, dass in einen Land wie Deutschland weder das Toilettenpapier noch die Nudeln ausgehen werden – wenn wir denn nicht selbst durch unser Verhalten dafür sorgen.

Ja, diese Pandemie ist ein Ausnahmezustand, wie ihn viele Menschen noch nie erlebt haben. Dazu gehört die Unsicherheit über die Zukunft genauso wie der (vermeintliche) Kontrollverlust über bestimmte Lebensbereiche - etwa die Gewissheit, sich einen Thron aus Klopapierrollen bauen zu können, wenn man denn wollte.

Das ist wahrlich kein angenehmer Zustand. Er lässt sich aber derzeit nicht ändern. Wir können uns mehr als glücklich schätzen, dass das Toilettenpapier die deutschen Schlagzeilen bestimmt, anstatt Massengräber für Corona-Tote wie in Brasilien, Hunderttausende neue Hungerleidende wie in Südostasien oder chaotische Zustände im Gesundheitssystem wie in Amerika.

Viel ernster als ihre Vorräte sollten die Menschen deshalb die Mahnungen der Kanzlerin, anderer Politiker und der Virologen im Land nehmen, das Infektionsgeschehen nicht zu unterschätzen. Die Lage sei „sehr ernst“, sagte am Donnerstag RKI-Präsident Lothar Wieler. Damit meinte er aber nicht die Situation in den Supermärkten.